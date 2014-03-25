Более 17 тысяч человек уже приняли участие в субботниках в Беларуси

Новости Беларуси. В Республике Беларусь проходят традиционные субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они стартовали ещё в начале марта и за это время участие в них приняло уже более 17 тысяч человек. Исключением не стал и Минск. Потрудиться, а вместе с тем сделать свой город ещё чище и краше, сегодня решили будущие народные избранники. Причём жаркий трудовой энтузиазм кандидатов в депутаты не смогла охладить даже погода.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:

Можно многие моменты и позиции декларативно заявлять в своих предвыборных программах, а лучше, на наш взгляд, более реально и конкретно внести свой вклад в благоустройство своего микрорайона. На данную акцию откликнулись кандидаты от либерально-демократической, коммунистической партии Беларуси и ряд независимых.