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Более 17 тысяч человек уже приняли участие в субботниках в Беларуси

25 марта 2014 06:38
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Новости Беларуси. В Республике Беларусь проходят традиционные субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они стартовали ещё в начале марта и за это время участие в них приняло уже более 17 тысяч человек. Исключением не стал и Минск. Потрудиться, а вместе с тем сделать свой город ещё чище и краше, сегодня решили будущие народные избранники. Причём жаркий трудовой энтузиазм кандидатов в депутаты не смогла охладить даже погода. 

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Можно многие моменты и позиции декларативно заявлять в своих предвыборных программах, а лучше, на наш взгляд, более реально и конкретно внести свой вклад в благоустройство своего микрорайона. На данную акцию откликнулись кандидаты от либерально-демократической, коммунистической партии Беларуси и ряд независимых.

# общество # Субботники в Беларуси

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