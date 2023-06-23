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Более 150 офицеров факультета Генштаба закончили Военную академию в 2023-м

23 июня 2023 14:16
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Новости Беларуси. Настоящие патриоты и защитники. Очередной выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных Сил состоялся сегодня, 23 июня, в Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 офицеров факультета Генштаба закончили Военную академию в 2023-м-1

Более 150 офицеров факультета Генштаба закончили Военную академию в 2023-м-3

Стены учебного заведения покидают более 150 офицеров. Среди них – специалисты Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета.

Более 150 офицеров факультета Генштаба закончили Военную академию в 2023-м-6

Дипломы магистра и нагрудные знаки выпускникам вручил министр обороны. Девять офицеров завершили военный вуз с отличием. В ближайшее время молодые специалисты пополнят коллективы органов военного управления, воинских частей и применят полученные знания на практике.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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