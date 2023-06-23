Более 150 офицеров факультета Генштаба закончили Военную академию в 2023-м

Новости Беларуси. Настоящие патриоты и защитники. Очередной выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных Сил состоялся сегодня, 23 июня, в Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стены учебного заведения покидают более 150 офицеров. Среди них – специалисты Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета.