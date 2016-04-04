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Более 140 нелегально сдающихся квартир за последнее время выявили в Минске

04 апреля 2016 17:37
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Новости Беларуси. Более 140 нелегально сдающихся квартир за последнее время выявили в Минске. О соседстве с новыми квартирантами, которые проживают без заключения договора найма, горожане исправно сообщают в налоговую службу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, сейчас минчан интересуют вопросы увеличения ставок подоходного налога при сдаче в наем жилых и нежилых помещений. Размер новой ставки уже принят. Он вырос до 15%. Инспекторы подчеркивают: ставка подоходного налога уплачивается за каждую сдаваемую комнату.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:
Если физическое лицо уплачивало раньше при сдаче в найм одной комнаты в первой экономико-планировочной зоне, уплачивалось 240 тысяч, то будет уплачивать 275 тысяч. Во второй комнате, во второй зоне, ставка подоходного налога составит 230, в третьей и четвертой – 195, и в пятой экономико-планировочной зоне – 160.

# общество # Аренда квартиры в Минске # Дмитрий Плевский

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