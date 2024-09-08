Богуш: компания Boeing была заказчиком у лабораторий БГУИР

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Лаборатории, которые у нас работают, исследовательские центры… Мало кто верит, но, например, компания Boeing была у нас заказчиком.
У нас есть два типа лабораторий. Есть лаборатории, которые являются учебными, мы их делаем вместе с нашими заказчиками. Заказчиков мы действительно приветствуем, и они вкладываются в создание или развитие такой лаборатории.
К теме, связанной с трудоустройством. Возможно два формата. Первый – это филиал кафедры, когда мы на предприятии, в цеху и так далее. Такой формат у нас работает с нашими микроэлектронными партнерами – «Интеграл», «Планар».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это то, про что говорил Президент. Своеобразная «учебка» на предприятии.
Вадим Богуш:
Да. А второй тип – это направление, которое больше связано с программированием. Это IT-компании. Понятное дело, что там больших инвестиционных затрат нет, там нет сложного оборудования, не надо покупать микроскоп, который стоит миллион долларов. Но там есть другое преимущество – там можно расшарить ресурс. И многие компании через эти лаборатории могут предоставлять доступ к каким-то своим локальным технологическим базам. Тебе не надо быть физически там. Ты одинаково эффективен, работая из любой точки Республики Беларусь и не только.