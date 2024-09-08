Богуш: компания Boeing была заказчиком у лабораторий БГУИР

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Лаборатории, которые у нас работают, исследовательские центры… Мало кто верит, но, например, компания Boeing была у нас заказчиком.

У нас есть два типа лабораторий. Есть лаборатории, которые являются учебными, мы их делаем вместе с нашими заказчиками. Заказчиков мы действительно приветствуем, и они вкладываются в создание или развитие такой лаборатории.

К теме, связанной с трудоустройством. Возможно два формата. Первый – это филиал кафедры, когда мы на предприятии, в цеху и так далее. Такой формат у нас работает с нашими микроэлектронными партнерами – «Интеграл», «Планар».