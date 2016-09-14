Богатый урожай картофеля: цены снижены почти до себестоимости

Новости Беларуси. Новый урожай картофеля отправился в хранилища и на рынки Беларуси. Первые 200 тысяч тонн «второго хлеба» уже помещены на склады, часть поступила в продажу. Картофель в этом году уродился – в среднем 280 центнеров с гектара. Что на 30 центнеров больше, чем в прошлом году. На Витебщине и вовсе бьют рекорды – 350 центнеров на круг.

На такую урожайность отреагировала и торговля. Любимый продукт белорусов стоит до 25 копеек за килограмм. Что близко к себестоимости его выращивания. Значительная часть клубней идет на экспорт в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.