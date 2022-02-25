Богаты витаминами и микроэлементами. Эти продукты помогают женскому здоровью

Существуют продукты питания, в которых женщины нуждаются больше, чем мужчины. Женское здоровье и красота требуют особого внимания и заботы. Каждая девушка очищает и питает свою кожу косметическими средствами, но не зря говорится, что красота внутри нас: мало ухаживать только за телом, необходимо помнить про весь организм. Сегодня мы расскажем вам топ продуктов для здоровья. Они помогут вам оставаться бодрыми и энергичными.

Елена Рудская, врач-гинеколог:

Это продукты питания, в которых сконцентрировано максимальное количество витаминов и микроэлементов, которые могут быть полезны как для женского, так и для мужского здоровья, в том числе и для фертильности. Можно сказать так, что нет продуктов, которые помогают вылечить какие-то болезни либо их профилактировать. Но вместе с тем есть заведомо вредные продукты, которые могут провоцировать метаболические изменения в организме, которые уже вследствие своих изменений могут влиять на репродуктивную систему. Также существуют продукты, которые являются максимально полезными для женщин в репродуктивном периоде и для женщин, например, в менопаузе.

Творог – источник незаменимых молочных белков, витаминов и минералов. Он прекрасно усваивается и благотворно влияет на костную систему, зубы и сосуды. Его особенно рекомендуют сердечникам и гипертоникам, используют для профилактики заболеваний печени и почек, гипертонии и возрастного остеопороза. Почему творог важен именно женщинам? Потому что в период климакса у них нарушается обмен кальция, и возникает остеопороз. Прием творога 2-3 раза в неделю будет хорошей профилактикой. Елена Рудская:

К суперфудам мы можем отнести, если из экзотических продуктов, то, например, авокадо. Авокадо является концентратом необходимых витаминов и микроэлементов, а также в нем содержится достаточно большое количество липопротеинов низкой плотности, то есть полезных жиров, которые необходимы нашему организму для построения клеток, которые участвуют в метаболизме и являются энергетическим потенциалом.

В моркови много витаминов, которые способствуют сохранению красоты и молодости. Всем известный токоферол – витамин молодости – замедляет процессы старения, а еще он незаменим во время беременности. Витамин К участвует в обмене веществ в костях и соединительной ткани, способствует усвоению кальция, обеспечивая взаимодействие кальция и витамина D, что очень важно для женщины в менопаузе. Плюс, морковь выводит из организма холестерин.