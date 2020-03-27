Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной целью мероприятия называют совершенствование полевой выучки и маневренных возможностей дивизиона. Кроме того, выезд подразделений даст возможность командирами батарей отработать практические навыки. К примеру, продемонстрировать слаженность расчетов в ходе отражения ударов с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке.
Андрей Санторик, командир второго зенитно-ракетного дивизиона:
Личный состав совершенствует свои практические навыки ведения боевой работы по имитированным воздушным целям. Проводится маршевая подготовка, совершение марша в новый позиционный район. Отработка нормативов свертывания вооружения военной техники, развертывания, занятие нового позиционного района.
Такие занятия позволят повысить полевую выучку и слаженность подразделения, а также дадут возможность военнослужащим получить опыт в выполнении своих функциональных обязанностей.