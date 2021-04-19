Прямой эфир

Боеприпасы пролежали в земле почти 80 лет. Сапёры ведут разминирование местности, где находился военный склад

19 апреля 2021 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эхо Великой Отечественной войны – порядка тысячи артиллерийских снарядов обнаружили в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Боеприпасы пролежали в земле почти 80 лет. Сапёры ведут разминирование местности, где находился военный склад-1

Там уже неделю работает отряд разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил. И это только начало. Точную оценку, сколько боеприпасов хранит в себе эта земля, дать достаточно сложно.   

Боеприпасы пролежали в земле почти 80 лет. Сапёры ведут разминирование местности, где находился военный склад-4

В довоенное время в окрестностях железнодорожной станции Крулевщизна располагался огромный военный склад. Его при отступлении в 1941 году подорвала Красная армия. Врыв разметал в округе тысячи снарядов.   

Боеприпасы пролежали в земле почти 80 лет. Сапёры ведут разминирование местности, где находился военный склад-7

Артем Шауро, исполняющий обязанности командира отряда гуманитарного разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил:   
Данный участок местности мы планируем в этом году очищать до ноября. Будем стараться максимально все очистить, но понятное дело, что засоренность, территория огромная. Здесь хранилось порядка 45 эшелонов боеприпасов, часть из которых уже уничтожена, часть из которых мы уже обнаружили. И еще неизвестно, какое количество находится в земле.  

Боеприпасы пролежали в земле почти 80 лет. Сапёры ведут разминирование местности, где находился военный склад-10

Боеприпасы пролежали в земле практически 80 лет. Для их обнаружения саперы используют новые средства поиска, разведки и индивидуальной защиты. Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожаются.   

# Оружие и боеприпасы # общество # Артём Шауро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Стирку белья осуществляйте большими объёмами». Как можно экономить электроэнергию?
19 апреля 2021 09:32

«Стирку белья осуществляйте большими объёмами». Как можно экономить электроэнергию?

Преследование и оскорбления в интернете: что делать?
19 апреля 2021 09:32

Преследование и оскорбления в интернете: что делать?

У вас греческие корни? Ольга Политико рассказала о своей фамилии
19 апреля 2021 09:16

У вас греческие корни? Ольга Политико рассказала о своей фамилии