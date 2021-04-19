Боеприпасы пролежали в земле почти 80 лет. Сапёры ведут разминирование местности, где находился военный склад

Новости Беларуси. Эхо Великой Отечественной войны – порядка тысячи артиллерийских снарядов обнаружили в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там уже неделю работает отряд разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил. И это только начало. Точную оценку, сколько боеприпасов хранит в себе эта земля, дать достаточно сложно.

В довоенное время в окрестностях железнодорожной станции Крулевщизна располагался огромный военный склад. Его при отступлении в 1941 году подорвала Красная армия. Врыв разметал в округе тысячи снарядов.

Артем Шауро, исполняющий обязанности командира отряда гуманитарного разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил:

Данный участок местности мы планируем в этом году очищать до ноября. Будем стараться максимально все очистить, но понятное дело, что засоренность, территория огромная. Здесь хранилось порядка 45 эшелонов боеприпасов, часть из которых уже уничтожена, часть из которых мы уже обнаружили. И еще неизвестно, какое количество находится в земле.