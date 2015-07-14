Бодрые духом и молодые душой: люди, которые умеют ценить жизнь и заряжают нас энергией

Бодрые духом и молодые душой! Для них пенсия – не приговор, а стимул творить, развиваться и быть всегда в тонусе! Они – пример молодежи, люди, которые умеют ценить жизнь и заряжают нас энергией. Ядвига Владимировна на пенсии уже 11 лет. С удовольствием работала гардеробщицей в библиотеке, где зачитывалась хорошей литературой, и сейчас в поисках вакансии. Она обожает симфоническую музыку и театр, а весной открыла для себя скандинавскую ходьбу. Любовь к искусству, оптимизм и физические нагрузки – секрет молодости и красоты!

Всегда в движении, всегда вместе и на одной волне – идеальная пара! Велопрогулки и походы на байдарках летом, лыжи зимой, спортивно-бальные танцы круглый год! Активистами родители нашего телеведущего Дмитрия Кохно были еще с молодых лет. Ирина всегда занималась физкультурой, пляжным волейболом и успешно продолжает сейчас. Евгений был мастером спорта по ориентированию. К эмоциональному спорту в расцвете сил решили добавить музыкальность и артистизм и закружились в ритме вальса… За 8 лет из фитнеса танцы переросли в серьезное увлечение и стали новой захватывающей жизнью на паркете… Узнаем рецепт неиссякаемого энтузиазма!

Хобби - дача, подводная охота и настоящая страсть - пляжный волейбол. Все, чем занимается Валентин Михайлович, он делает на 100 процентов. В свои 61 былой инженер-теплотехник в отличной форме. Игровые тренировки на Минском море, фитнес, тренажерный зал, бег, и, конечно, сила воли и труд – формула успеха. Солнечная атмосфера, здоровье и командный дух. Пляжный волейбол заразил Валентина 12 лет назад, когда удачно съездил на соревнования в Смоленск. С тех пор спорт стал образом жизни, он постоянно участвует в ветеранских турнирах и одерживает одну победу за другой! От завтрака до зарядки - заглянем в расписание лидера!

Музыка их связала и стала новым дыханием в жизни! От оперетт, романсов до песен из кинофильмов, ретро, цыганской тематики. Коллективу «Ретро-стиль» по силам любой музыкальный жанр. Еще в 1988 году пианистка Людмила Михайловна на базе работников завода автоматических линий создала небольшую вокальную группу. Среди компьютерщиков и дизайнеров не было ни одного профессионального музыканта. Но репетиции, талант и желание воспитали из любителей исполнителей высокого уровня! В 2000-м создали группу, стали выступать в территориальных центрах, библиотеках, участвовать в благотворительных концертах. От репертуара до костюмов – все продумывают вместе и радуют захватывающим исполнением

Легко ли быть молодым!? Да, хоть всю жизнь. Было бы желание и цели, а жизнь ответит вам взаимностью.