Бобровая хатка, прибор для рисования песком: какие проекты представили на конкурсе «100 идей для Беларуси» в Могилеве

Новости Беларуси. Областной этап конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Областной этап конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь были представлены три десятка проектов: технические, экологические, социальные. Например, в Чаусах разработали оборудование для рисования песком, оно может быть полезно школьным психологам. Из Шкловского района пришла научно обоснованная идея использования в органическом земледелии домиков для насекомых. А вот ученики Глусской гимназии предлагают использовать ил из очистных сооружений в сельском хозяйстве и энергетике.
Дмитрий Трибуш, ученик Глусской гимназии:
Таким образом, мы можем использовать ил в качестве удобрений или в качестве илобрикетов, которые можно использовать как замену торфу или обычным дровам.
Максим Татарчук, учащийся Бобруйского торгово-экономического профессионально-технического колледжа:
Наш ресторан будет создан в виде бобровой хатки. Будут и снаружи и внутри.
Павел Алекса, первый секретарь Могилевской областной организации БРСМ:
Самое главное – обратить на себя внимание. Научиться чему-то, потому что тут много важных и полезных замечаний и обточка во время работы совета идет. Поэтому можно многое почерпнуть.
Каждому из участников дали возможность защитить свой проект и объяснить суть идеи в популярном в бизнес-кругах формате «элеватор спич». То есть нужно было уложиться в три минуты – это время движения лифта в высотном здании.
Авторы лучших проектов получат возможность участвовать в национальном этапе конкурса. На нем можно не только заявить о себе, но и выиграть грант на реализацию проекта.