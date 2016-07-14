Блохи в подвале: кровопийцы атакуют, а коммунальщики не чешутся

Чтобы высосать всю кровь у человека нужно 1 200 000 комаров или полтора миллиона блох. Известно, что блоха вошла в историю литературы благодаря Левше, который ее подковал. Герои этого сюжета вошли в историю телевидения, благодаря блохам

Блоха – удивительное насекомое. Она в состоянии протащить груз, превышающий собственный вес в 160 тысяч раз. Прыгает на высоту, превышающую собственный рост в 150 раз. Выносливость и вовсе – фантастическая. Блоха может прыгать, не останавливаясь, более 30 000 раз. Но одно дело факты из книжек и Интернета, другое испытывать чудовищные возможности этих кровососущих на себе.

Светлана Коломнец:

В тот раз, когда приезжала санстанция, она отказалась туда идти. Спустилась в подвал, ой, все нормально, тут делают ремонт. У нас вопросы, какие работы будут.

Действительно, в доме №18 по улице Гая, где проживает Светлана, идет капитальный и безумно долгожданный всеми жильцами ремонт. Последний шутят острословы – это бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Светлана Коломнец:

Капитальный ремонт проводится у нас с марта. Вот, нас собрали всех на общее собрание, нашего дома и девятого дома. Зачитали нам, какие работы будут проводится, что будет в нашем доме делаться и что будет в том доме. Конечно, народ сразу возмутился.

Жильцы действительно пришли в негодование. Ведь они были уверены, что после ремонта их дом превратится в картинку, а из подвала исчезнут не только прогнившие трубы и фекальные массы, но и облюбовавшие сырое и вонючее место блохи. Увы, когда коммунальщики озвучили, сколько денег выделено на дом, народ ахнул.

Светлана Коломнец:

Почему такая несправедливость, такое неравноправие, мы одинаково платили деньги и нас как каких-то изгоев выбросили из финансирования и мы получаем мизер, который и тот не могут провести достойно, потому что не знаю как назвать этот ремонт, не ремонт, а слезы. Потому что в подвалах стоит вода, блохи, фекалии.

Причина появления блох – подвальная сырость и канализационная вода. Эти насекомые могут заразить двадцатью пятью вирусными инфекциями. Приобрести хозяина блохе не проблема, так как прыгают, как уже говорилось выше, на 20 сантиметров в высоту и до 30 сантиметров в длину. Жильцы уверяют, что руководство местного ЖЭС не чешется. Мы решили проверить.

Екатерина Ярош, директор ЖЭС:

Да, да, у нас это каждый год. Земляные блохи, это такая чума. Они каждый год у нас, это не блохи с котов. В связи с тем, что старый микрорайон и не бетонные полы, там песок и если они завелись, их вывести их тяжело и мы их травим, до поздней осени. Даем в санстанцию данные, каждый месяц, если у них получается – два раза в месяц. Согласно графику выезжают они к нам.

Дезинфекторы, конечно, будут ездить столько, сколько их позовут. Ведь каждый визит исправно оплачивается коммунальщиками. Кстати, если блохи поселятся в квартирах, то специалисты протравят их за весьма умеренную сумму. Дезинфекция однокомнатной квартиры обойдется от 6 до 8 рублей, трехкомнатная встанет в два раза дороже. Но юному натуралисту понятно, что устранять надо не насекомых а причину их появления. А причина появления блох по улице Гая,18 – сырой и грязный подвал. А капитальный ремонт, по мнению жильцов, не решит проблему.

Светлана Коломнец:

Конечно, мы очень много писали и в разные инстанции, и вышестоящие, и Гребень у нас был на собрании, и все руководство, и у нас идут только одни отписки.

Пока люди возмущаются так называемым ремонтом, а коммунальщики и строители молча делают свое дело, блохи не дремлют. Они размножаются и спокойно пьют кровь.

Виктор Тишкевич:

Это мы должны добиваться, какая смета, какие работы произведены по капитальному ремонту, не по косметическому, они хотят по косметическому, не покрасить, не утеплить.

Заметим, что блоха способна к длительному голоданию, до 18 месяцев. Так что ждать, что насекомые на Гая,18 вымрут от жесткой диеты не приходится. А ведь эти насекомые беспокоят людей своими болезненными укусами, но могут быть переносчиками таких опасных для человека заболеваний, как брюшной тиф, туляремия, чума и прочие.

Светлана Коломнец:

Просим содействия, чтобы мы поимели результат и знали что нам, в суд обращаться или в милицию обращаться, или нам еще куда-то обращаться, поэтому мы уже останавливаться не можем.

После того, как этот сюжет выйдет в эфир, мы обязательно в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №630 "О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации" вышлем в адрес районных и коммунальных властей уведомление.

Ответ мы озвучим обязательно в одной из последующих программ. Сам же дом №18 станет объектом нашего пристального внимания. Кто знает, вдруг после завершения ремонта пропадут не только блохи и фекалии, но и возмущенные голоса. В общем, свежо ли это предание, мы узнаем чуть позже.

И в завершение сюжета совет всем телезрителям. Чтобы комары и блохи не кусали вас ночью, надо днем их хорошо накормить. Одно плохо, кормить надо своей кровью. Надеемся, в ближайшее время коммунальные и санитарные службы района прекратят принудительное донорство на улице Гая.