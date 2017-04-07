Благовещение: какие традиции связаны с праздником?

В белорусском народном календаре существовало множество традиций, связанных с Благовещением. Например, наши предки считали какой-либо труд без большой необходимости тяжким грехом. Потому и говорили: «На Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косу не плетёт». Также было принято считать, что в этот день наступает весна и земля просыпается.

На Благовещение послабляется пост. Потому наши предки встречали этот день с песнями-веснянками, которыми будил землю.

Ещё одна народная традиция связывает Благовещение с прилётом птиц. Так, на Полесье было принято печь лепешки с изображением лапы аиста. С ними ребятишки выбегали во двор, подбрасывали их вверх и звали аиста.

А вот по традиции, пришедшей к нам из России, было принято выпускать птиц на волю, чтобы те принесли счастье тому, кто их освободит (или как символ обновления и освобождения). После Октябрьской революции этот обычай угас и был восстановлен лишь в 1995 году. С тех пор в Благовещение принято выпускать в небо белых голубей.

Кстати, слепо следовать старой традиции не стоит. Сегодня в храмах на Благовещение выпускают специальных тренированных голубей, чтобы не навредить птицам и они без проблем могли вернуться в голубятни. Потому и мы этим утром отправились к заводчику голубей, чтобы лучше познакомиться с символом праздника – белым голубем.

Своего первого голубя Юрий завёл в 5 лет, сейчас у него более десятка птиц. Но особенно дороги его сердцу именно белоснежные особи. Невероятно красивые и очень спокойные, они будто наполнены добром.

Отличает их ещё и спортивная хватка. Все они выступают на международных соревнованиях. Потому каждый голубиный день начинается с тренировки. Через несколько часов проведённых в небе, птицы поскорее спешат домой, где их всегда накормят и приголубят.

Белый голубь – это символ мира, добра и духовной чистоты. Потому в светлый праздник Благовещения мы выпускаем в небо голубей, чтобы все ваши желания обязательно исполнились.