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Благотворительная акция в Гомеле: горожане собирают средства на спортинвентарь для детской школы-интерната

23 августа 2017 06:42
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Новости Беларуси. Спортинвентарь для особых детей: гомельчане решили к 1 сентября преподнести подарок одному из интернатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже неделю горожане собирают средства на закупку всего необходимого для ребят с особенностями развития.

Координационную роль взяло на себя Белорусское общество Красного Креста. В акции уже приняли участие несколько сотен человек. 

Благотворительная акция в Гомеле: горожане собирают средства на спортинвентарь для детской школы-интерната-1

Елена Тимошенко, специалист службы сестер милосердия Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Собираем спортивный инвентарь для деток, которые воспитываются в Улуковской вспомогательной школе-интернате. Выяснили потребность, в чем нуждаются дети, планируем приобрести различный спортинвентарь. Это могут быть различные мячики, есть большие мячи для релаксации, скакалки, наборы для тенниса, бадминтона.

Благотворительная акция в Гомеле: горожане собирают средства на спортинвентарь для детской школы-интерната-4

Николай Кололенко, участник акции:
Нужно помогать детям. Свои, чужие – нужно помогать. Мяч купил, и уже не прошел мимо.

Благотворительная акция в Гомеле: горожане собирают средства на спортинвентарь для детской школы-интерната-7

Виталий Бенешевич, участник акции:
У меня у самого сын инвалид. Я понимаю, как это необходимо. Так что я с удовольствием всегда принимаю участие в таких мероприятиях.

Передать новое спортивное оборудование учащимся Улуковской школы-интерната планируется уже 25 августа.

# общество # Фотофакт # Белорусское общество Красного Креста # Николай Кололенко # Виталий Бенешевич

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