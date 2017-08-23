Благотворительная акция в Гомеле: горожане собирают средства на спортинвентарь для детской школы-интерната

Новости Беларуси. Спортинвентарь для особых детей: гомельчане решили к 1 сентября преподнести подарок одному из интернатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже неделю горожане собирают средства на закупку всего необходимого для ребят с особенностями развития. Координационную роль взяло на себя Белорусское общество Красного Креста. В акции уже приняли участие несколько сотен человек.

Елена Тимошенко, специалист службы сестер милосердия Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Собираем спортивный инвентарь для деток, которые воспитываются в Улуковской вспомогательной школе-интернате. Выяснили потребность, в чем нуждаются дети, планируем приобрести различный спортинвентарь. Это могут быть различные мячики, есть большие мячи для релаксации, скакалки, наборы для тенниса, бадминтона.

Николай Кололенко, участник акции:

Нужно помогать детям. Свои, чужие – нужно помогать. Мяч купил, и уже не прошел мимо.