Благотворительная акция в Гомеле: горожане собирают средства на спортинвентарь для детской школы-интерната
Новости Беларуси. Спортинвентарь для особых детей: гомельчане решили к 1 сентября преподнести подарок одному из интернатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот уже неделю горожане собирают средства на закупку всего необходимого для ребят с особенностями развития.
Координационную роль взяло на себя Белорусское общество Красного Креста. В акции уже приняли участие несколько сотен человек.
Елена Тимошенко, специалист службы сестер милосердия Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Собираем спортивный инвентарь для деток, которые воспитываются в Улуковской вспомогательной школе-интернате. Выяснили потребность, в чем нуждаются дети, планируем приобрести различный спортинвентарь. Это могут быть различные мячики, есть большие мячи для релаксации, скакалки, наборы для тенниса, бадминтона.
Николай Кололенко, участник акции:
Нужно помогать детям. Свои, чужие – нужно помогать. Мяч купил, и уже не прошел мимо.
Виталий Бенешевич, участник акции:
У меня у самого сын инвалид. Я понимаю, как это необходимо. Так что я с удовольствием всегда принимаю участие в таких мероприятиях.
Передать новое спортивное оборудование учащимся Улуковской школы-интерната планируется уже 25 августа.