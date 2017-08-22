Система оценки, учебники и расписание: что изменилось в 2017 году в белорусской системе школьного образования?

Новости Беларуси. На домашнее задание у второклассников уйдет чуть более часа, а старшеклассники над учебниками не должны сидеть более 3 часов. Такие требования определили в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Систему обучения в Беларуси продолжают совершенствовать. Какие задачи нельзя задавать на дом и чем комплексные тесты лучше выпускных экзаменов? Антонина Воропаева, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 215» Минска:

«Мама мыла раму» уже уходит в прошлое. А система образования, как ни одна другая, должна смотреть только в будущее. Масштабная перезагрузка началась с младших классов, дошла до средних, а завершится старшими. Полностью – к 2019 году.

Ирина Гарибян, учитель физики ГУО «Средняя школа № 215» Минска:

В теме «Движение и силы» есть такой вопрос: «Как передвинуть дом?» я думаю, когда ученик прочитает сразу эти вопросы, у него уже появится мотивация листать или читать дальше учебник. Новинка 2017 – «Физика» для седьмого класса. Ирина Гарибян:

О домашних заданиях: они стали такие, скажем, экспериментально-исследовательского характера. Ребенок не должен прийти домой и сесть решать задачи за столом. Он может это делать, идя домой, в движении, в размышлениях, в мыслях. Находясь на той же кухне. Новый учебник так написан, что параграф содержится на одной странице. Но в 2017 году школы ждет еще одно новшество. Время начала уроков учебные заведения теперь определяют сами. Есть рекомендации для первой смены с 08:00 до 09:00. Так что это может быть и 08:00, и 08:30, и 09:00. Для второй смены – не позже 14:00, но так, чтобы закончить к 19:30. В этой школе решили стартовать с 09:00.

Таисия Хоменко, педагог-психолог:

По моим наблюдениям можно сказать, что первый урок в школе – это самый тихий урок. А вот второй, третий и четвертый – самые активные и продуктивные. Количество высших баллов на этих уроках значительно возрастает по сравнению с первым. Мое мнение: это положительно скажется в первую очередь на детях. Положительно скажется на детях, по мнению специалистов, независимая аттестация после 9 классов. Это тема для обсуждения. А на смену выпускным экзаменам в 11 классе может прийти комплексный тест. Такое предложение собирается внести Министерство образования.

Наталья Данченко, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 215» Минска:

Я приверженница тестовой работы. Во-первых, наши учащиеся уже давным-давно работают по подготовке к Централизованному тестированию, значит, выработался определенный опыт работы. Ребята более практически ориентированы. С другой стороны, на экзамене присутствует излишнее волнение. Когда учащиеся сидят и просто работают напрямую с тестами, они могут сосредоточиться и показать свой наилучший результат. Кстати, 5-балльная все-таки или 10-балльная? На самом деле большинство учителей уверены, что хорошо учить можно и по 3-балльной, и по 100-балльной системе. Главное, чтобы сама методика, сопровождающая оценку, была современной и грамотной. Но 10-балльная все-таки уже привычнее.

Антонина Воропаева:

Мы когда получали двойку, это было плохо. А когда 10-балльная система вводилась, то вводилась она в принципе для того, чтобы ребенок имел право учиться на тот балл, который он может. Скажем, химию он знает на 2 балла, но это не значит, что он плохой человек или плохой ученик. У него, возможно, литература будет на 9-10. Я думаю, что 10-балльную надо оставлять.

Светлана Грицюта, директор ГУО «Средняя школа № 215» Минска:

5-балльная система плоха тем, что имелись неудовлетворительные оценки 1 и 2. Оценки, которые даже не позволяли ученику переходить в следующий класс. А 10-балльная система более гибкая. Наталья Данченко:

Педагогам проще уже будет 10-балльная система, мы по ней работаем не один год. 5-балльная система более оприходованная, более простая. Учащимся, наверное, проще, потому что все-таки у тебя будет 4, а не 5-6, и, соответственно, это единый балл, который даст им отметку уже в аттестат. Система образования меняется в соответствии с требованиями времени. Назрел и переход на всеобщее среднее образование.