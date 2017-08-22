Система оценки, учебники и расписание: что изменилось в 2017 году в белорусской системе школьного образования?
Новости Беларуси. На домашнее задание у второклассников уйдет чуть более часа, а старшеклассники над учебниками не должны сидеть более 3 часов. Такие требования определили в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Систему обучения в Беларуси продолжают совершенствовать. Какие задачи нельзя задавать на дом и чем комплексные тесты лучше выпускных экзаменов?
Антонина Воропаева, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 215» Минска:
«Мама мыла раму» уже уходит в прошлое.
А система образования, как ни одна другая, должна смотреть только в будущее. Масштабная перезагрузка началась с младших классов, дошла до средних, а завершится старшими. Полностью – к 2019 году.
Ирина Гарибян, учитель физики ГУО «Средняя школа № 215» Минска:
В теме «Движение и силы» есть такой вопрос: «Как передвинуть дом?» я думаю, когда ученик прочитает сразу эти вопросы, у него уже появится мотивация листать или читать дальше учебник.
Новинка 2017 – «Физика» для седьмого класса.
Ирина Гарибян:
О домашних заданиях: они стали такие, скажем, экспериментально-исследовательского характера. Ребенок не должен прийти домой и сесть решать задачи за столом. Он может это делать, идя домой, в движении, в размышлениях, в мыслях. Находясь на той же кухне. Новый учебник так написан, что параграф содержится на одной странице.
Но в 2017 году школы ждет еще одно новшество. Время начала уроков учебные заведения теперь определяют сами. Есть рекомендации для первой смены с 08:00 до 09:00. Так что это может быть и 08:00, и 08:30, и 09:00. Для второй смены – не позже 14:00, но так, чтобы закончить к 19:30.
В этой школе решили стартовать с 09:00.
Таисия Хоменко, педагог-психолог:
По моим наблюдениям можно сказать, что первый урок в школе – это самый тихий урок. А вот второй, третий и четвертый – самые активные и продуктивные. Количество высших баллов на этих уроках значительно возрастает по сравнению с первым. Мое мнение: это положительно скажется в первую очередь на детях.
Положительно скажется на детях, по мнению специалистов, независимая аттестация после 9 классов. Это тема для обсуждения. А на смену выпускным экзаменам в 11 классе может прийти комплексный тест. Такое предложение собирается внести Министерство образования.
Наталья Данченко, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 215» Минска:
Я приверженница тестовой работы. Во-первых, наши учащиеся уже давным-давно работают по подготовке к Централизованному тестированию, значит, выработался определенный опыт работы. Ребята более практически ориентированы. С другой стороны, на экзамене присутствует излишнее волнение. Когда учащиеся сидят и просто работают напрямую с тестами, они могут сосредоточиться и показать свой наилучший результат.
Кстати, 5-балльная все-таки или 10-балльная? На самом деле большинство учителей уверены, что хорошо учить можно и по 3-балльной, и по 100-балльной системе. Главное, чтобы сама методика, сопровождающая оценку, была современной и грамотной. Но 10-балльная все-таки уже привычнее.
Антонина Воропаева:
Мы когда получали двойку, это было плохо. А когда 10-балльная система вводилась, то вводилась она в принципе для того, чтобы ребенок имел право учиться на тот балл, который он может. Скажем, химию он знает на 2 балла, но это не значит, что он плохой человек или плохой ученик. У него, возможно, литература будет на 9-10. Я думаю, что 10-балльную надо оставлять.
Светлана Грицюта, директор ГУО «Средняя школа № 215» Минска:
5-балльная система плоха тем, что имелись неудовлетворительные оценки 1 и 2. Оценки, которые даже не позволяли ученику переходить в следующий класс. А 10-балльная система более гибкая.
Наталья Данченко:
Педагогам проще уже будет 10-балльная система, мы по ней работаем не один год. 5-балльная система более оприходованная, более простая. Учащимся, наверное, проще, потому что все-таки у тебя будет 4, а не 5-6, и, соответственно, это единый балл, который даст им отметку уже в аттестат.
Система образования меняется в соответствии с требованиями времени. Назрел и переход на всеобщее среднее образование.
Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Переход на общее среднее образование повысит общий уровень образованности населения Республики Беларусь и сделает более конкурентоспособным выпускника школы. Согласитесь, даже по возрасту выпускник 9 класса выпускник 11 класса более конкурентоспособны для дальнейшего жизнеустройства после завершения обучения в школе.
Никакой ломки, уверяют специалисты, не будет. Уже сегодня молодые люди получают общее среднее либо в школе, либо в учреждениях профессионально технического образования или в ссузах. То есть схема отработана, остается лишь узаконить. Дополнят ее возможности посещать так называемые вечерние занятия либо сдать экзамены экстерном.