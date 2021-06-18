Бизнесмен донатил штабу Бабарико и почти «купил» кресло губернатора «Нового Могилёва». Как хотели заработать на смене власти?

Новости Беларуси. Цветная революция как инструмент для создания правового хаоса и как заработать на госперевороте? Очередное расследование наших коллег. В фильме «Мародеры» корреспонденты АТН рассказали, чем могла обернуться цветная революция не только для обычных людей, но и для крупнейших госпредприятий. Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация госактивов – это лишь некоторые возможные последствия «перемен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы фильма раскрывают интересные детали «невероятных» планов. Например, могилевский бизнесмен и лоббист зеленой энергетики донатил предвыборному штабу Бабарико и почти «купил» кресло губернатора «Нового Могилева».