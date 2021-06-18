Бизнесмен донатил штабу Бабарико и почти «купил» кресло губернатора «Нового Могилёва». Как хотели заработать на смене власти?

Новости Беларуси. Цветная революция как инструмент для создания правового хаоса и как заработать на госперевороте? Очередное расследование наших коллег. В фильме «Мародеры» корреспонденты АТН рассказали, чем могла обернуться цветная революция не только для обычных людей, но и для крупнейших госпредприятий. Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация госактивов – это лишь некоторые возможные последствия «перемен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторы фильма раскрывают интересные детали «невероятных» планов. Например, могилевский бизнесмен и лоббист зеленой энергетики донатил предвыборному штабу Бабарико и почти «купил» кресло губернатора «Нового Могилева».
Никому не интересно, чтобы наша промышленность развивалась. Интересно, чтобы мы превратились в попрошаек, которыми, в принципе, мы сейчас стали. Мы без кредитов МВФ существовать не можем, у нас просто будет нолик в бюджете. Откуда возьмется бюджет? Люди массово покидают наша страну с целью заработать элементарные деньги. Если раньше зарабатывали на машину, квартиру, ставили цель, то сейчас чтобы просто заплатить коммуналку, чтобы дети не голодали. Беларусь могла стать полигоном для выяснения отношений с Российской Федерацией руками белорусов.
Больше подробностей о том, как нечистые на руку предприниматели хотели заработать на смене власти, но обрели проблемы с законом, в полной версии расследования. Фильм доступен для просмотра в Сети.