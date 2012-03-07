Бизнес-инкубатор для женщин появится в Минске

Сейчас молодежная соцслужба проводит конкурс проектов среди юных бизнес-леди.

Откроется инкубатор в Московском районе. Свой первый юридический адрес здесь получат 30 наиболее предприимчивых девушек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Снитко, исполнительный директор инкубатора малого предпринимательства КУП «Молодежная социальная служба»:

Это будет отдельный инкубатор, который расположится в Московском районе Минска. Я думаю, что это будет инкубатор услуг, в котором именно девушки и женщины смогут себя реализовать.