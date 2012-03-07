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Бизнес-инкубатор для женщин появится в Минске

07 марта 2012 18:05
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Сейчас молодежная соцслужба проводит конкурс проектов среди юных бизнес-леди.

Откроется инкубатор в Московском районе. Свой первый юридический адрес здесь получат 30 наиболее предприимчивых девушек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Снитко, исполнительный директор инкубатора малого предпринимательства КУП «Молодежная социальная служба»:
Это будет отдельный инкубатор, который расположится в Московском районе Минска. Я думаю, что это будет инкубатор услуг, в котором именно девушки и женщины смогут себя реализовать.

# Бизнес в Беларуси

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