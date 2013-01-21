Прямой эфир

БГУ в пятерке сильнейших ВУЗов мира по алгоритмическому программированию

21 января 2013 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белгосуниверситет вошел в пятерку сильнейших вузов мира по алгоритмическому программированию. Таковы итоги онлайн-состязаний, проводимых в Америке.

Таким образом, БГУ обошел несколько ведущих ВУЗов мира. Среди них - МГУ, Варшавский, Пекинский, Стэнфордский университеты. В итоговом же зачете участники соревнований - программисты из разных вузов Беларуси - обеспечили нашей стране 6 позицию. Для сравнения: пять лет назад мы были на 12 месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Толстик, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета:
Это дает узнаваемость университета в мире, в общем научно-образовательном пространстве. Это, с одной стороны, есть чем гордиться, а с другой стороны  - это возможность привлечь к нам новых абитуриентов, установить новые контакты между разными странами.

Павел Мандрик, декан факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета:
Считаю, что это достаточный и успех, и подтверждение правильности нашей школы алгоритмического программирования и действительно это признанный успех в мире. Если с нашей стороны, со стороны Республики Беларусь участвовало порядка 100-120 участников, например, с Китая это порядка 1200, то здесь получается, что в 10 раз. Если рассчитать средний рейтинг места на 1 участника, то мы вообще вторые.

# Белорусский государственный университет # Высшее образование в Беларуси # Алексей Толстик

Другие новости рубрики

Все новости
В Кричеве Могилевской области разгорается скандал. Райцентр рискует остаться без общественных бань
21 января 2013 05:55

В Кричеве Могилевской области разгорается скандал. Райцентр рискует остаться без общественных бань

Главный метеоролог Беларуси: Даже в Минске погода существенно отличается в зависимости от района
21 января 2013 05:36

Главный метеоролог Беларуси: Даже в Минске погода существенно отличается в зависимости от района

Отцы и дети: когда старость в радость и почему порой самый близкий человек становится обузой
20 января 2013 17:22

Отцы и дети: когда старость в радость и почему порой самый близкий человек становится обузой