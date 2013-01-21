БГУ в пятерке сильнейших ВУЗов мира по алгоритмическому программированию

Новости Беларуси. Белгосуниверситет вошел в пятерку сильнейших вузов мира по алгоритмическому программированию. Таковы итоги онлайн-состязаний, проводимых в Америке.

Таким образом, БГУ обошел несколько ведущих ВУЗов мира. Среди них - МГУ, Варшавский, Пекинский, Стэнфордский университеты. В итоговом же зачете участники соревнований - программисты из разных вузов Беларуси - обеспечили нашей стране 6 позицию. Для сравнения: пять лет назад мы были на 12 месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Толстик, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета:

Это дает узнаваемость университета в мире, в общем научно-образовательном пространстве. Это, с одной стороны, есть чем гордиться, а с другой стороны - это возможность привлечь к нам новых абитуриентов, установить новые контакты между разными странами.

Павел Мандрик, декан факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета:

Считаю, что это достаточный и успех, и подтверждение правильности нашей школы алгоритмического программирования и действительно это признанный успех в мире. Если с нашей стороны, со стороны Республики Беларусь участвовало порядка 100-120 участников, например, с Китая это порядка 1200, то здесь получается, что в 10 раз. Если рассчитать средний рейтинг места на 1 участника, то мы вообще вторые.