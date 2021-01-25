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Безработных минчан приглашают стать водителем троллейбуса. Что надо для этого сделать?

25 января 2021 20:22
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Новости Беларуси. Безработных минчан приглашают на обучение по профессии водитель троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Безработных минчан приглашают стать водителем троллейбуса. Что надо для этого сделать?-1

Для этого нужно обратиться в центр занятости или в троллейбусные парки. Курсы можно пройти на базе специализированных учреждений образования. Всего обучение длится около четырех месяцев. Группы комплектуются из 15 человек. В обучение входит изучение 9 профильных предметов, правил дорожного движения и практика. Большинство учащихся получают гарантированное трудоустройство.

Безработных минчан приглашают стать водителем троллейбуса. Что надо для этого сделать?-4

Павел Граков, преподаватель Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:
На курсы водителя троллейбуса можно попасть с 21 года. Люди проходят с различными профессиями, от этого не зависит. Кто-то захотел быть водителем, кого-то жизнь заставила. Очень много желающих.

Безработных минчан приглашают стать водителем троллейбуса. Что надо для этого сделать?-7

Вадим Кишкурно:
В бывшем я педагог. Решил пойти на курсы водителя троллейбуса – это, в частности, стабильная заработная плата на данном предприятии. Это интересная работа, работа с людьми.

# Государственная политика в области занятости # общество # Павел Граков # Вадим Кишкурно # Фотофакт

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