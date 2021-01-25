Безработных минчан приглашают стать водителем троллейбуса. Что надо для этого сделать?

Новости Беларуси. Безработных минчан приглашают на обучение по профессии водитель троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого нужно обратиться в центр занятости или в троллейбусные парки. Курсы можно пройти на базе специализированных учреждений образования. Всего обучение длится около четырех месяцев. Группы комплектуются из 15 человек. В обучение входит изучение 9 профильных предметов, правил дорожного движения и практика. Большинство учащихся получают гарантированное трудоустройство.

Павел Граков, преподаватель Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:

На курсы водителя троллейбуса можно попасть с 21 года. Люди проходят с различными профессиями, от этого не зависит. Кто-то захотел быть водителем, кого-то жизнь заставила. Очень много желающих.