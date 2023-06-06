Безопасность превыше всего. Новая площадка в стиле МЧС появилась в агрогородке Блонь

Ее установили на улице Советской. Теперь у малышей есть возможность не только покататься на горках, но и представить себя в роли спасателей. Сделать это нетрудно, так как площадка представляет собой самую настоящую пожарную машину. А чтобы ребята лучше запомнили правила безопасности, на игровом объекте можно рассмотреть атрибутику спасателей и повторить номер телефона пожарной службы – 101.

Анастасия Швайбович, представитель Минского областного управления МЧС:

Летние каникулы – это прекрасная возможность, чтобы вся полезная информация всегда была на виду. Самое основное – это телефоны спасателей 101 и 112, по которым можно обратиться за помощью. Для родителей это напоминание о том, что досуг детей должен быть спланирован, а они всегда под присмотром.

Отметим, что в Пуховичском районе также есть остановочные пункты в стиле МЧС и тематические баннеры. Некоторые нанесены на общественный транспорт.