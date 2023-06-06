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Безопасность превыше всего. Новая площадка в стиле МЧС появилась в агрогородке Блонь

06 июня 2023 17:20
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Новости Беларуси. Новая игровая площадка в стиле МЧС появилась в агрогородке Блонь Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Безопасность превыше всего. Новая площадка в стиле МЧС появилась в агрогородке Блонь-1

Ее установили на улице Советской. Теперь у малышей есть возможность не только покататься на горках, но и представить себя в роли спасателей. Сделать это нетрудно, так как площадка представляет собой самую настоящую пожарную машину. А чтобы ребята лучше запомнили правила безопасности, на игровом объекте можно рассмотреть атрибутику спасателей и повторить номер телефона пожарной службы – 101.

Безопасность превыше всего. Новая площадка в стиле МЧС появилась в агрогородке Блонь-4

Анастасия Швайбович, представитель Минского областного управления МЧС:
Летние каникулы – это прекрасная возможность, чтобы вся полезная информация всегда была на виду. Самое основное – это телефоны спасателей 101 и 112, по которым можно обратиться за помощью. Для родителей это напоминание о том, что досуг детей должен быть спланирован, а они всегда под присмотром.

Отметим, что в Пуховичском районе также есть остановочные пункты в стиле МЧС и тематические баннеры. Некоторые нанесены на общественный транспорт.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Новости Минска и Минской области

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