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Беженка: «Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь»

17 декабря 2021 11:00
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Новости Беларуси. Тем временем на белорусско-польской границе остаются несколько сотен беженцев, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будни искателей лучшей жизни, застрявших на пороге демократической Европы, все меньше отличаются друг от друга, разнообразия добавляют лишь перепады температур. Утро пятницы, 17 декабря, в транспортно-логистическом центре прошло на фоне тумана и дыма от уличной кухни и бани.  

За событиями в пограничном переходе «Брузги» продолжает следить Константин Герцев.  

Беженка: «Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь»-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Конечно, эмоциональное и физическое состояние беженцев подорвано. Они прекрасно понимают, что Польша не откроет для них границу, а на родину возвращаться для некоторых крайне опасно.  

Беженка: «Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь»-4

Конечно, мы очень устали и очень хочется покинуть это место. Но возвращаться на родину для меня просто опасно по религиозным мотивам. Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь. Я очень хочу, чтобы меня услышали и мне помогли. Спасибо большое Беларуси за то, что оказывают нам такую помощь уже на протяжении такого большого периода времени. Мы очень это ценим.  

17 декабря часть беженцев с белорусской границы полетит домой. Сколько людей все еще ждут коридор в Европу? Читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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