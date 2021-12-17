Беженка: «Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь»

Новости Беларуси. Тем временем на белорусско-польской границе остаются несколько сотен беженцев, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будни искателей лучшей жизни, застрявших на пороге демократической Европы, все меньше отличаются друг от друга, разнообразия добавляют лишь перепады температур. Утро пятницы, 17 декабря, в транспортно-логистическом центре прошло на фоне тумана и дыма от уличной кухни и бани.

Константин Герцев, корреспондент: Конечно, эмоциональное и физическое состояние беженцев подорвано. Они прекрасно понимают, что Польша не откроет для них границу, а на родину возвращаться для некоторых крайне опасно.

Конечно, мы очень устали и очень хочется покинуть это место. Но возвращаться на родину для меня просто опасно по религиозным мотивам. Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь. Я очень хочу, чтобы меня услышали и мне помогли. Спасибо большое Беларуси за то, что оказывают нам такую помощь уже на протяжении такого большого периода времени. Мы очень это ценим.