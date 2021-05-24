«Без паспорта ты не получишь SIM-карту». Вот как отслеживают телефонных мошенников

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я знаю украинский опыт, он связан с тем, что там есть возможность покупать SIM-карту без паспорта. Это тоже сделано для удобства. С помощью мошенничества приходили люди в салоны связи, перебивали эти номера на себя и после этого доходили до личного кабинета в банке через этот номер и снимали деньги. А то и брали кредиты еще. Какое-то время, когда было законодательно закреплено, что обязательно мы должны зарегистрироваться через паспорт на какую-то компанию, очень сильно стонали и выли некоторые наши либералы по поводу того, что ущемляют наши свободы. У нас подобные преступления случаются?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:
Вы правильно сказали. Был один период, когда SIM-карты одного мобильного оператора можно было приобрести (ни для кого не секрет) даже в переходе, и были анонимные эти карты. Чем они привлекали преступников? Эти карты использовались в том числе при совершении фишинговых преступлений, когда на одной из электронных торговых площадок совершали хищения путем перевода на фишинговую страницу. Для этого использовались SIM-карты анонимного характера, либо потом использовалась IP-телефония, то ли виртуальные карты, которые невозможно было прочитать и, соответственно, усложнить процедуру поиска.
В настоящее время наши операторы сотовой связи в обязательном порядке регистрируют, без паспорта ты не получишь SIM-карту. Более того, проведенная работа с представителями торговой площадки позволила прийти к тому, чтобы все общение внутри торговой площадки регистрировались, проходило определенный IP-протокол. Должна была быть регистрация обязательно с белорусских IP-адресов и с белорусскими SIM-картами, что очень действенно с профилактической точки зрения сработало. Вот этот вал преступлений, который был связан с работой на интернет-торговых площадках, снизился.
Кирилл Казаков:
Нас обещали оставить без интернета, помните? Wi-Fi только по паспорту. А сейчас оказывается, что это была крепость определенная.
Алексей Новаш:
Мы говорим про электронные следы. Чтобы отследить любую процедуру, мы должны обезопасить наших граждан и обезопасить саму процедуру, чтобы не допустить совершения преступления. Либо чтобы затем можно было проследить определенную цепочку и зафиксировать, кто же на самом деле связывался, звонил, переводил, с каких компьютеров, какие IP-адреса использовались.
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