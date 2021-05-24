«Без паспорта ты не получишь SIM-карту». Вот как отслеживают телефонных мошенников

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ : Я знаю украинский опыт, он связан с тем, что там есть возможность покупать SIM-карту без паспорта. Это тоже сделано для удобства. С помощью мошенничества приходили люди в салоны связи, перебивали эти номера на себя и после этого доходили до личного кабинета в банке через этот номер и снимали деньги. А то и брали кредиты еще. Какое-то время, когда было законодательно закреплено, что обязательно мы должны зарегистрироваться через паспорт на какую-то компанию, очень сильно стонали и выли некоторые наши либералы по поводу того, что ущемляют наши свободы. У нас подобные преступления случаются?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:

Вы правильно сказали. Был один период, когда SIM-карты одного мобильного оператора можно было приобрести (ни для кого не секрет) даже в переходе, и были анонимные эти карты. Чем они привлекали преступников? Эти карты использовались в том числе при совершении фишинговых преступлений, когда на одной из электронных торговых площадок совершали хищения путем перевода на фишинговую страницу. Для этого использовались SIM-карты анонимного характера, либо потом использовалась IP-телефония, то ли виртуальные карты, которые невозможно было прочитать и, соответственно, усложнить процедуру поиска.

В настоящее время наши операторы сотовой связи в обязательном порядке регистрируют, без паспорта ты не получишь SIM-карту. Более того, проведенная работа с представителями торговой площадки позволила прийти к тому, чтобы все общение внутри торговой площадки регистрировались, проходило определенный IP-протокол. Должна была быть регистрация обязательно с белорусских IP-адресов и с белорусскими SIM-картами, что очень действенно с профилактической точки зрения сработало. Вот этот вал преступлений, который был связан с работой на интернет-торговых площадках, снизился.

Кирилл Казаков:

Нас обещали оставить без интернета, помните? Wi-Fi только по паспорту. А сейчас оказывается, что это была крепость определенная.