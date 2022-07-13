«Без Оливье мы не останемся». Через что проходит горох перед тем, как попасть на новогодний стол?

Новости Беларуси. В Гомельской области собирают зеленый горошек. С полей убрали более 200 тонн урожая. Общая площадь посевов бобовой культуры в регионе – 577 гектаров, заготовку ведут в трех хозяйствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Новинский, механизатор хозяйства «Брилево»:

Открываешь баночку и ешь ложечкой – одно из самых любимых блюд! По крайней мере, наш брилевский горошек самый вкусный, чем другой, заграничный. На заготовке горошка Вячеслав Новинский работает не первый год. Задача на этот сезон: убрать 124 гектара. Вячеслав Новинский:

В дальнейшем мы ожидаем лучшую урожайность. Сейчас, например, 60 центнеров с гектара.

Комбайн выходит в поля даже в дождь, от этого горох только сочнее. Осваивать бобовую культуру в хозяйстве «Брилево» начали более 10 лет назад. Процесс отработали до мелочей, изучили сорта и выбрали оптимальные по урожайности и срокам созревания. Посадку ведут по схеме, чередуя ранние и поздние виды. Их убирают поэтапно, с учетом загрузки производственных линий консервного завода.

Светлана Менькова, ведущий инженер-технолог хозяйства «Брилево»:

После поступления с поля горох поступает на мойку, после мойки идет на инспекцию. На инспекции отсортировываются плохие зерна, то есть поступают самые лучшие, самые красивые. Консервированный горох фасуют в экологичную стеклянную тару. Благодаря такому способу заготовки он сохраняет свой вкус и пользу, хранится достаточно длительное время без потери вкусовых качеств. Кстати, в составе овоща присутствует витамин А, который положительно влияет на зрение. Кроме того, горошек прекрасно подходит для употребления во время диеты, так как он низкокалорийный.