«Без Оливье мы не останемся». Через что проходит горох перед тем, как попасть на новогодний стол?

Новости Беларуси. В Гомельской области собирают зеленый горошек. С полей убрали более 200 тонн урожая. Общая площадь посевов бобовой культуры в регионе – 577 гектаров, заготовку ведут в трех хозяйствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомельской области собирают зеленый горошек. С полей убрали более 200 тонн урожая. Общая площадь посевов бобовой культуры в регионе – 577 гектаров, заготовку ведут в трех хозяйствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Новинский, механизатор хозяйства «Брилево»:
Открываешь баночку и ешь ложечкой – одно из самых любимых блюд! По крайней мере, наш брилевский горошек самый вкусный, чем другой, заграничный.
На заготовке горошка Вячеслав Новинский работает не первый год. Задача на этот сезон: убрать 124 гектара.
Вячеслав Новинский:
В дальнейшем мы ожидаем лучшую урожайность. Сейчас, например, 60 центнеров с гектара.
Комбайн выходит в поля даже в дождь, от этого горох только сочнее. Осваивать бобовую культуру в хозяйстве «Брилево» начали более 10 лет назад. Процесс отработали до мелочей, изучили сорта и выбрали оптимальные по урожайности и срокам созревания. Посадку ведут по схеме, чередуя ранние и поздние виды. Их убирают поэтапно, с учетом загрузки производственных линий консервного завода.
Светлана Менькова, ведущий инженер-технолог хозяйства «Брилево»:
После поступления с поля горох поступает на мойку, после мойки идет на инспекцию. На инспекции отсортировываются плохие зерна, то есть поступают самые лучшие, самые красивые.
Консервированный горох фасуют в экологичную стеклянную тару. Благодаря такому способу заготовки он сохраняет свой вкус и пользу, хранится достаточно длительное время без потери вкусовых качеств. Кстати, в составе овоща присутствует витамин А, который положительно влияет на зрение. Кроме того, горошек прекрасно подходит для употребления во время диеты, так как он низкокалорийный.
Анна Корольчук, корреспондент:
Хозяйки могут быть спокойны. Без любимого Оливье на новогоднем столе мы не останемся. Только на этом предприятии в сутки производят 15 тысяч баночек зеленого горошка. За сезон получается около трех миллионов. В пути от поля до конвейера горох проводит не больше часа, чтобы сохранить все свои полезные свойства и свежесть.
После сортировки часть урожая также заготовят методом шоковой заморозки. В таком виде культуру продают в составе овощных смесей. Кстати, именно в «Брилево» в 2008 году по инициативе Президента открылся первый в стране цех по переработке и глубокой заморозке овощей. Через него кроме горошка проходит спаржевая фасоль, болгарский перец и различные виды капусты. За год получается до 650 тонн замороженной продукции, которую поставляют не только на внутренний рынок, но и в соседние страны.