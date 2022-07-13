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«Без Оливье мы не останемся». Через что проходит горох перед тем, как попасть на новогодний стол?

13 июля 2022 15:30
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Новости Беларуси. В Гомельской области собирают зеленый горошек. С полей убрали более 200 тонн урожая. Общая площадь посевов бобовой культуры в регионе – 577 гектаров, заготовку ведут в трех хозяйствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Без Оливье мы не останемся». Через что проходит горох перед тем, как попасть на новогодний стол?-1

Вячеслав Новинский, механизатор хозяйства «Брилево»:  
Открываешь баночку и ешь ложечкой – одно из самых любимых блюд! По крайней мере, наш брилевский горошек самый вкусный, чем другой, заграничный.  

На заготовке горошка Вячеслав Новинский работает не первый год. Задача на этот сезон: убрать 124 гектара.  

Вячеслав Новинский:  
В дальнейшем мы ожидаем лучшую урожайность. Сейчас, например, 60 центнеров с гектара.  

«Без Оливье мы не останемся». Через что проходит горох перед тем, как попасть на новогодний стол?-3

Комбайн выходит в поля даже в дождь, от этого горох только сочнее. Осваивать бобовую культуру в хозяйстве «Брилево» начали более 10 лет назад. Процесс отработали до мелочей, изучили сорта и выбрали оптимальные по урожайности и срокам созревания. Посадку ведут по схеме, чередуя ранние и поздние виды. Их убирают поэтапно, с учетом загрузки производственных линий консервного завода.  

«Без Оливье мы не останемся». Через что проходит горох перед тем, как попасть на новогодний стол?-5

Светлана Менькова, ведущий инженер-технолог хозяйства «Брилево»:  
После поступления с поля горох поступает на мойку, после мойки идет на инспекцию. На инспекции отсортировываются плохие зерна, то есть поступают самые лучшие, самые красивые.  

Консервированный горох фасуют в экологичную стеклянную тару. Благодаря такому способу заготовки он сохраняет свой вкус и пользу, хранится достаточно длительное время без потери вкусовых качеств. Кстати, в составе овоща присутствует витамин А, который положительно влияет на зрение. Кроме того, горошек прекрасно подходит для употребления во время диеты, так как он низкокалорийный.  

«Без Оливье мы не останемся». Через что проходит горох перед тем, как попасть на новогодний стол?-7

Анна Корольчук, корреспондент:  
Хозяйки могут быть спокойны. Без любимого Оливье на новогоднем столе мы не останемся. Только на этом предприятии в сутки производят 15 тысяч баночек зеленого горошка. За сезон получается около трех миллионов. В пути от поля до конвейера горох проводит не больше часа, чтобы сохранить все свои полезные свойства и свежесть.  

После сортировки часть урожая также заготовят методом шоковой заморозки. В таком виде культуру продают в составе овощных смесей. Кстати, именно в «Брилево» в 2008 году по инициативе Президента открылся первый в стране цех по переработке и глубокой заморозке овощей. Через него кроме горошка проходит спаржевая фасоль, болгарский перец и различные виды капусты. За год получается до 650 тонн замороженной продукции, которую поставляют не только на внутренний рынок, но и в соседние страны.

# Предприятия Беларуси # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области

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