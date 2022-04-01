«Без лёгких романов не обойдётся». В Жлобине возобновила работу уличная библиотека

Новости Беларуси. Читальный зал под открытым небом. Желающих насладиться чтением при любой погоде в Жлобине собирает библиотека на свежем воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие шкафчики для буккроссинга расположились в центре города. Каждый может принести туда свои прочитанные книги и взять новое чтиво. Полезная инициатива появилась в райцентре еще ко Дню народного единства. За первые месяцы работы литературное ноу-хау стало весьма популярным, особенно среди школьников.

Елена Граховская, заведующая отделом Жлобинской центральной районной библиотеки имени Н.Крупской:

Литература на полках разнообразная. Это и авторы белорусской литературы. И советской литературы, советского периода. Классическая литература в первую очередь. Конечно, и без легких романов не обойдется.