Прямой эфир

«Без лёгких романов не обойдётся». В Жлобине возобновила работу уличная библиотека

01 апреля 2022 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Читальный зал под открытым небом. Желающих насладиться чтением при любой погоде в Жлобине собирает библиотека на свежем воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Без лёгких романов не обойдётся». В Жлобине возобновила работу уличная библиотека-1

Яркие шкафчики для буккроссинга расположились в центре города. Каждый может принести туда свои прочитанные книги и взять новое чтиво. Полезная инициатива появилась в райцентре еще ко Дню народного единства. За первые месяцы работы литературное ноу-хау стало весьма популярным, особенно среди школьников.  

«Без лёгких романов не обойдётся». В Жлобине возобновила работу уличная библиотека-4

Елена Граховская, заведующая отделом Жлобинской центральной районной библиотеки имени Н.Крупской:  
Литература на полках разнообразная. Это и авторы белорусской литературы. И советской литературы, советского периода. Классическая литература в первую очередь. Конечно, и без легких романов не обойдется.  

«Без лёгких романов не обойдётся». В Жлобине возобновила работу уличная библиотека-7

С наступлением теплого сезона уличная библиотека становится еще популярнее. Читатели с томиками проводят время на свежем воздухе. Для этого рядом установили тематические скамейки. Местные уже прозвали улицу местным Арбатом.  

# Библиотеки в Беларуси # общество # Елена Граховская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 апреля Беларусь и Россия отменяют плату за входящие звонки в роуминге
01 апреля 2022 07:02

С 1 апреля Беларусь и Россия отменяют плату за входящие звонки в роуминге

«Публичный акт неуважения». Беларусь и Россию не пригласили на годовщину освобождения концлагерей
01 апреля 2022 06:52

«Публичный акт неуважения». Беларусь и Россию не пригласили на годовщину освобождения концлагерей

«Мы не дадим разрушить память народа». Генпрокуратура продолжает расследование дела о геноциде белорусов
01 апреля 2022 06:40

«Мы не дадим разрушить память народа». Генпрокуратура продолжает расследование дела о геноциде белорусов