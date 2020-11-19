«Без лишних вопросов отнеслись к выполнению нашей просьбы». Сергей Сивец провёл личный приём граждан
Новости Беларуси. От судьбы долгостроя и вопроса получения льготных лекарств до предложений на Всебелорусское народное собрание. Личный прием граждан 19 ноября в Минске провел председатель комиссии верхней палаты парламента по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.
Одним из самых острых оказался вопрос затягивания сроков строительства из-за серьезных материальных затруднений у заказчика. Реакция однозначная – застройщик должен свои обязательства выполнять. Вопрос взят на строгий контроль.
Также на приеме побывал неравнодушный гражданин, который подготовил целый свод предложений по совершенствованию белорусского законодательства. Записи переданы в организационный комитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Встреча прошла также с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Елена Власова:
Нас приняли сразу же фактически. Выслушали внимательно. И знаете, что поразило? Абсолютно серьезно, без лишних вопросов отнеслись к выполнению нашей просьбы. То есть у нас единственное, что спросили (очень лаконично так, знаете): «Ваши контакты, пожалуйста. Суть проблемы опишите нам на бумаге». Все. «Всего доброго, ждите звонка».
Напомним, уже в эту субботу, 21 ноября, прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (017) 328-53-24.