«Без лишних вопросов отнеслись к выполнению нашей просьбы». Сергей Сивец провёл личный приём граждан

Новости Беларуси. От судьбы долгостроя и вопроса получения льготных лекарств до предложений на Всебелорусское народное собрание. Личный прием граждан 19 ноября в Минске провел председатель комиссии верхней палаты парламента по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Одним из самых острых оказался вопрос затягивания сроков строительства из-за серьезных материальных затруднений у заказчика. Реакция однозначная – застройщик должен свои обязательства выполнять. Вопрос взят на строгий контроль.

Также на приеме побывал неравнодушный гражданин, который подготовил целый свод предложений по совершенствованию белорусского законодательства. Записи переданы в организационный комитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Встреча прошла также с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Елена Власова:

Нас приняли сразу же фактически. Выслушали внимательно. И знаете, что поразило? Абсолютно серьезно, без лишних вопросов отнеслись к выполнению нашей просьбы. То есть у нас единственное, что спросили (очень лаконично так, знаете): «Ваши контакты, пожалуйста. Суть проблемы опишите нам на бумаге». Все. «Всего доброго, ждите звонка».