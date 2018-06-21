В день открытия «Динамо» до 2 минут сократили интервал движения поездов метро

Новости Беларуси. Грандиозное событие в центре Минска. После шестилетней реконструкции открылся стадион «Динамо», который уже через год станет главной площадкой вторых Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Грандиозное событие в центре Минска. После шестилетней реконструкции открылся стадион «Динамо», который уже через год станет главной площадкой вторых Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участие в церемонии открытия принял Президент Александр Лукашенко, он передал символический ключ от арены спортсменам.
Не менее 20 тысяч зрителей присутствовали на трибунах. Праздник завершится грандиозным фейерверком.
Ну а чтобы быстрее добраться домой, в районе спортивной арены предусмотрели резерв автобусов и троллейбусов. Сократили интервал движения поездов метро: ждать поезд придется всего две минуты.