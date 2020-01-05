Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Новости Беларуси. Благодаря невероятно выгодному предложению от застройщика Dana Holdings – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в 2019 году решили тысячи семей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начался новый год, но желающих воспользоваться уникальным предложением меньше не стало. И по многочисленным просьбам покупателей компания объявляет праздничное предложение: только до конца января приобрести квартиры в жилых комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» в рассрочку можно на прежних условиях и по прежним ценам!

«Маяк Минска», «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев». Районы белорусской столицы теперь идентифицируют не по станциям метро, а по жилым комплексам Dana Holdings. Нынешняя акция по продаже квартир небывалая. По ценам 2019 года и только один месяц. Рассрочка продолжается.

Максимальный срок рассрочки на акционных условиях для квартир в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» – 4 года, «Маяк Минска» – 5 лет, «Минск Мир» – 10 лет. Беспроцентную рассрочку уже оценили тысячи семей.

Анфиса Терских, покупательница:

Мы выбрали несколько вариантов, несколько квартир. Но в конце концов остановились на «Пекине».

Стоит поторопиться. Сейчас действуют и дополнительные новогодние предложения на недвижимость в «Минск Мире» и «Парке Челюскинцев».

Всё просто: нужен только паспорт и первоначальный взнос. Это 30 % от стоимости. Остальное – равными долями в течение выбранного срока. Оплатить первоначальный взнос можно c помощью специального кредита. Банк-партнёр предлагает до 40 тысяч рублей. А сделку можно оформить в офисе продаж.

Тем, кто воспользуется банковской поддержкой или заплатит всё и сразу, а ещё многодетным и известным спортсменам, предоставят существенные скидки. Кроме рассрочки есть и кредиты. Что касается процентов, то наиболее выгодны две программы. По одной – в первый год ставка менее 5 %, по второй – менее 7 % в первые два. Кредитное финансирование покрывает до 90 % стоимости жилья и может быть предоставлено на срок до 20 лет.

О том, что предлагают. В комплексе «Минск Мир» самая длительная рассрочка: на срок до 10 лет. Строится по принципу «город в городе». В продаже здесь более двух десятков домов. У каждого своя индивидуальность и название, но есть и общие черты.

Все квартиры – свободной планировки. От небольших студий до огромных пентхаусов на самых высоких этажах или квартир с собственным входом прямо с улицы.

Панорамные окна, застеклённые лоджии, балконы и открытые террасы. А ещё бесшумные лифты OTIS, а в некоторых домах – панорамные лифты. Везде просторные лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних животных. Ещё есть места для хранения колясок и велосипедов.

Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта. Многочисленные открытые парковки по периметру и многоуровневый крытый паркинг. Кстати, цена недвижимости на рынке увеличивается на 40 %, если рядом есть такой паркинг. А на сдачу в аренду на 20 % – это мировой опыт.

В каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки. Также на территории комплекса расположатся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр.

Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». И разбит огромный современный парк, через который пройдут удобные велодорожки, связывающие все кварталы комплекса «Минск Мир».

Стандарты проектирования и строительства относятся и к престижному комплексу «Парк Челюскинцев». Жилой дом № 2 комплекса расположен возле одноимённого парка и Ботанического сада – а это 170 гектаров леса, зелени и оранжерей. И в самом центре города у двух станций метро с видом на главный проспект страны.

Рядом школы, поликлиники, водно-спортивный комплекс и аквапарк. В этом районе города жилая застройка больше вестись не будет. Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, гармонично вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса.

Детский сад в самом здании – это уникальная концепция, как и парковочные места в подземном гараже. Везде в «Мире» – в «Нью Йорке», в «Лондоне», в «Дубае» – только в домах класса люкс может находиться всё в одном доме.

Не нуждается в представлении и «Маяк Минска». Рядом с Национальной библиотекой, метро и уникальной водной системой. Он построен вместе со школой, детским садом, пешеходным бульваром и единственным в стране мультимедийным фонтаном.

А ещё крупнейшем в стране торговым центром. Паркинги по периметру, а также большой паркинг у Национальной библиотеки. Отдельного многоэтажного паркинга нет. Это желание жителей на этапе проектирования. Здесь рассрочку предлагают на срок до 5 лет.