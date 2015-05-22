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Бесплатные экскурсии пройдут в выходные в Минском ботаническом саду

22 мая 2015 17:39
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Новости Беларуси. Интересные факты о ярких соцветиях минчане смогут узнать в предстоящие выходные в городском ботаническом саду – здесь пройдут бесплатные экскурсии.

Более 500 декоративных кустарников с лиловыми, фиолетовыми и белыми соцветиями. Сиреневая оранжерея в городском ботаническом саду сейчас в апогее своей красоты. Крупные и мелкие, махровые и цветки с небольшим количеством лепестков – сотрудники сада уверены, в этой коллекции каждый найдет свое идеальное растение.

В 2015 году в цветочных рядах пополнение: новый сорт «Минская красавица» представлен на суд зрителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Мы занимаемся селекцией сирени. Началось это в 1956 году, в 1964-м 16 сортов было зарегистрировано. У них очень интересные названия: «Защитникам Бреста», «Константин Заслонов», «Вера Хоружая».

# общество # Растения и цветы # Наталья Македонская

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