Бесплатно получить недвижимость можно в Минской области. На каких условиях?

Новости Беларуси. В Минской области безвозмездно предлагают объекты недвижимости для создания рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 26.

Объекты расположены в 13 районах Минщины. В том числе в Березинском, Вилейском, Клецком и Логойском. Развить бизнес в сфере торговли, производства, туристических и иных услуг можно на базе неиспользуемых зданий бывших школ, детских садов, клубов и библиотек. В комитете госимущества Миноблисполкома можно ознакомиться с неиспользуемым недвижимым имуществом, подлежащим вовлечению в хозоборот либо сносу, расположенным на территории Минской области.