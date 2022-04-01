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Бесплатно получить недвижимость можно в Минской области. На каких условиях?

01 апреля 2022 14:22
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Новости Беларуси. В Минской области безвозмездно предлагают объекты недвижимости для создания рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 26.

Бесплатно получить недвижимость можно в Минской области. На каких условиях?-1

Объекты расположены в 13 районах Минщины. В том числе в Березинском, Вилейском, Клецком и Логойском. Развить бизнес в сфере торговли, производства, туристических и иных услуг можно на базе неиспользуемых зданий бывших школ, детских садов, клубов и библиотек. В комитете госимущества Миноблисполкома можно ознакомиться с неиспользуемым недвижимым имуществом, подлежащим вовлечению в хозоборот либо сносу, расположенным на территории Минской области.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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