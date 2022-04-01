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Геннадий Давыдько о соглашении с «Единой Россией»: все социальные проблемы мы обязаны решать вместе

01 апреля 2022 13:44
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Две крупнейшие общественные организации Союзного государства начинают принципиально новое взаимодействие. «Белая Русь» и «Единая Россия» 1 апреля подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Геннадий Давыдько о соглашении с «Единой Россией»: все социальные проблемы мы обязаны решать вместе-1

Геннадий Давыдько, председатель Республиканской общественной организации «Белая Русь»:  
Чем объединяются члены «Единой России»? Любовью к родине, беззаветным стремлением к усилению государства, строительству справедливого общества на своей территории. То же самое делает Беларусь. Это наши общие устремления, наши единые ценности. А как мы их будем защищать? Да на всех проблемных точках, которые есть, у нас совместных много проблем. Демографическая проблема. Мы будем содействовать всячески решению этой проблемы. Все социальные проблемы, которые есть, мы обязаны решать вместе, обмениваться опытом.  

«Ментальных границ не должно существовать». «Белая Русь» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве (здесь подробнее).  

# Беларусь-Россия # общество # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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