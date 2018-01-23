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Бесплатно отправить почтовую открытку можно в День ручного письма 23 января

23 января 2018 09:59
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Новости Беларуси. 23 января мир отмечает День ручного письма, или День почерка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатно отправить почтовую открытку можно в День ручного письма 23 января-1

По этому случаю белорусские отделения связи предлагают отправить родным и близким теплые слова, написанные «от руки». В некоторых отделениях связи клиенты смогут получить красочные почтовые открытки, подписать их и бесплатно отправить по всей территории страны.

Цель праздника – напомнить о неповторимости почерка каждого человека и подчеркнуть значимость ручного письма в условиях развития современных технологий.

# общество # Почта Беларуси # Фотофакт

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