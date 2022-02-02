Бесперебойное электроснабжение на даче. Как всё оформить по правилам?

При покупке долгожданного земельного участка наедине с природой каждого хозяина агроусадьбы волнует не только эстетика, но и комфорт. Потому вопрос о бесперебойном электроснабжении в пределах садоводческих товариществ всегда стоит остро. Сколько платить и кому платить, разберемся с юристом.

Максим Рудковский, дачный юрист:

В отличие от потребителей, проживающих в квартирах и частных домах, у собственников дач нет прямых договоров с электроснабжающей организацией. Расчет за электроэнергию производится по показаниям группового счетчика, установленного на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Внутри садоводческого товарищества выше будет не только тариф, но и размер оплаты за электроэнергию. Происходит это сразу по нескольким причинам. Первая – технологические потери в сетях.