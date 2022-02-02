Бесперебойное электроснабжение на даче. Как всё оформить по правилам?
При покупке долгожданного земельного участка наедине с природой каждого хозяина агроусадьбы волнует не только эстетика, но и комфорт. Потому вопрос о бесперебойном электроснабжении в пределах садоводческих товариществ всегда стоит остро. Сколько платить и кому платить, разберемся с юристом.
Максим Рудковский, дачный юрист:
В отличие от потребителей, проживающих в квартирах и частных домах, у собственников дач нет прямых договоров с электроснабжающей организацией. Расчет за электроэнергию производится по показаниям группового счетчика, установленного на границе балансовой принадлежности электрических сетей.
Внутри садоводческого товарищества выше будет не только тариф, но и размер оплаты за электроэнергию. Происходит это сразу по нескольким причинам. Первая – технологические потери в сетях.
Максим Рудковский:
Снизить потери на линиях возможно, нужно проводить регулярные профилактические работы. Снизить потери по КТП можно только путем передачи его на баланс энергоснабжающей организации.
Причина вторая – коммерческие потери, иначе – воровство. В борьбе с кражами электроэнергии поможет принятие решения о выносе приборов учета.
Максим Рудковский:
Решение о выносе приборов учета за пределы границы участка должно принять общее собрание или собрание уполномоченных, только важно правильно оформить это решение, так как одной фразы в протоколе быввет недостаточно для полного и четкого изложения решения.