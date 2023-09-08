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В Беларуси провели слушание по выдаче лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС

08 сентября 2023 19:11
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Новости Беларуси. Безопасность – главный приоритет. Перед выдачей лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС состоялись общественные слушания по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели слушание по выдаче лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС-1

На всех стадиях к нему подходили с должной серьезностью. Как результат – выбор лучших современных технологий, предлагаемых на мировом рынке, качественная реализация проекта, подбор и подготовка кадров для надежной эксплуатации станции.

В Беларуси провели слушание по выдаче лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС-4

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
Цель нашего сегодняшнего мероприятия – рассказать, каким образом готовилось решение о выдаче лицензии на эксплуатацию второго энергоблока. Это решение готовится Госатомнадзором. Мы являемся организаторами, ответственными за проведение общественных слушаний. Это закреплено указом Президента, и регламент, и порядок проведения слушания определен постановлением правительства. Поэтому в рамках сегодняшнего мероприятия мы хотим донести до общественности, до наших людей информацию о том, как проводилась экспертиза безопасности проекта. Как рассматривалась и оценивалась готовность эксплуатирующей организации безопасно эксплуатировать такой сложный и ответственный объект на протяжении всего срока жизненного цикла АЭС.

В Беларуси провели слушание по выдаче лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС-7

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси – руководитель наблюдательного совета:
Отвечаем на вопросы наших граждан, организаций по дальнейшей эксплуатации, инфраструктуре нашей станции: как она будет работать ближайшие 60 лет.

В Беларуси провели слушание по выдаче лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС-10

Также наряду с техническими аспектами были затронуты и инфраструктурные аспекты долгосрочной реализации белорусской ядерной энергетической программы.

# АЭС в Беларуси # общество # Ольга Луговская # Анатолий Долголевец # Фотофакт

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