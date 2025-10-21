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Белстат представил портрет среднестатистического отца

21 октября 2025 06:05
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День отца отмечается 21 октября в Беларуси. Инициатива об учреждении праздника прозвучала во время обращения Президента с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в начале 2022 года. Глава государства идею поддержал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат представил портрет среднестатистического отца-2

В преддверии праздника Белстат представил портрет среднестатистического отца: женат, горожанин, работает в строительной или транспортной сфере. На начало этого года в стране проживали 3,298 миллиона мужчин в возрасте от 18 и старше. Из них 77 %  – в городской местности, остальные – в сельской. Каждый пятый мужчина в Беларуси – житель столицы. Сегодня, в праздничный день, по всей стране состоится множество мероприятий, призванных подчеркнуть важность роли отца в семье и обществе. Это – праздник «С папой вместе!», городские и районные конкурсы. В числе просветительских акций – бесплатное правовое консультирование для отцов по вопросам семьи, диалоговые площадки и семинары, день открытых дверей в музеях, экскурсии на киностудию «Беларусьфильм» для детей и родителей.

# Брак и семья # Семья

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