Белорусы прияли участие в первых международных соревнованиях парашютистов на Северном полюсе

Новости Беларуси. Об уникальных достижениях наших спортсменов. На Северном полюсе впервые прошли международные соревнования парашютистов. Мастерство в точности приземления продемонстрировала и белорусская команда.

Задача не из простых, ведь диаметр цели составлял всего чуть более 30 сантиметров. Серьезную опасность при приземлении представляют и так называемые торосы – нагромождение смерзшихся ломаных льдов. Однако благодаря отличной подготовке все спортсмены с поставленной задачей однозначно справились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.