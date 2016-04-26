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Белорусы прияли участие в первых международных соревнованиях парашютистов на Северном полюсе

26 апреля 2016 06:18
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Новости Беларуси. Об уникальных достижениях наших спортсменов. На Северном полюсе впервые прошли международные соревнования парашютистов. Мастерство в точности приземления продемонстрировала и белорусская команда.

Задача не из простых, ведь диаметр цели составлял всего чуть более 30 сантиметров. Серьезную опасность при приземлении представляют и так называемые торосы – нагромождение смерзшихся ломаных льдов. Однако благодаря отличной подготовке все спортсмены с поставленной задачей однозначно справились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Прыжок с парашютом

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