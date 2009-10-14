Белорусы отмечают День матери

Этот праздник есть в календарях многих стран мира, хотя приходится он на разные дни. Традиция берет начало еще со времен языческого Рима.

Беларусь – единственная страна, где празднование Дня матери приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Накануне восемь многодетных мам получили медали преподобной Евфросинии Полоцкой. День матери – это не только дань глубокого уважения и любви к матерям. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство – приоритеты социальной политики страны.

С Днём матери белорусских женщин поздравил Президент Беларуси.

– Государство высоко ценит ваш неустанный, каждодневный труд, – говорится в поздравлении. – Вопросы охраны материнства и детства, всесторонней поддержки молодых и многодетных семей являются важными направлениями социальной политики в нашей стране.

Президент пожелал женщинам крепкого здоровья, согласия, благополучия и достатка в доме, счастья и любви.