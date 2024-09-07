Белорусы оказались в эпицентре мощного тайфуна в Китае

Два человека погибли и около 90 пострадали в результате тайфуна «Яги» и это только на китайском острове Хайнань. Там непогода бушевала несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпицентре оказались и десятки наших соотечественников. Туристам пришлось пережить настоящую природную катастрофу. Скорость ветра превышала 200 километров в час, на острове были приостановлены занятия в учебных заведениях и закрыты туристические объекты. Тайфун заслуженно признали самым сильным в Азии в этом году, но сейчас он постепенно уходит из Китая. В курортной зоне относительное затишье. Города возвращаются к обычной жизни, успокаивают местные гиды.

Минг, туристический гид (Китай):

Тайфун ушел уже, сейчас все в порядке. Все работает, магазины, кафе. Все как раньше. Тихо, спокойно.

До этого «Яги» бушевал на Филиппинах, где также оставил разрушения и жертвы. Известно как минимум о 16 погибших, примерно столько же человек числятся пропавшими без вести. Из Китая супертайфун направился во Вьетнам. Ханой не принимает авиарейсы. Тысячи пассажиров с утра толпятся в залах ожидания. Север страны уже в плену стихии. Впрочем, жители сумели подготовиться к приближению тайфуна, например, укрепив свои дома.