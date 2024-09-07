Впервые в Минске проходит «Душевный фестиваль»

Участников фестиваля объединяет тематика композиций. Но каждый номер особенный. Многие народные коллективы проехали сотни километров, чтобы оказаться здесь. На сцену выйдут ансамбль русской песни «Бабкины внуки», российские артисты Лена Василек, Сергей Войтенко, Алексей Петрухин, Алена Петровская. Особенно ярким будет финал, российские и белорусские музыканты впервые исполнят песню «Душа народная». Ее написали заслуженный артист и композитор Сергей Войтенко и белорусский автор Анна Селук специально для этого фестиваля. К премьере готовиться и заслуженный белорусский коллектив «Беседа».