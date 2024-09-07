Впервые в Минске проходит «Душевный фестиваль». Программа творческого форума удивляет масштабом. Представлены несколько музыкальных форматов: шансон, поп-музыка, народные песни, хиты 90-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в Минске проходит «Душевный фестиваль». Программа творческого форума удивляет масштабом. Представлены несколько музыкальных форматов: шансон, поп-музыка, народные песни, хиты 90-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участников фестиваля объединяет тематика композиций. Но каждый номер особенный. Многие народные коллективы проехали сотни километров, чтобы оказаться здесь. На сцену выйдут ансамбль русской песни «Бабкины внуки», российские артисты Лена Василек, Сергей Войтенко, Алексей Петрухин, Алена Петровская. Особенно ярким будет финал, российские и белорусские музыканты впервые исполнят песню «Душа народная». Ее написали заслуженный артист и композитор Сергей Войтенко и белорусский автор Анна Селук специально для этого фестиваля. К премьере готовиться и заслуженный белорусский коллектив «Беседа».
Татьяна Лазовская, солистка ансамбля народной музыки «Бяседа»:
В этой песне каждая строчка воспевает нашу Беларусь, наши реки, озера, красоту. Конечно, мы подкрепляем это красивой мелодией, артисты ансамбля «Беседа». С нетерпением представим на суд зрителей эту прекрасную песню.
Фестиваль завершится дискотекой под открытым небом. Наш телеканал является его информационным партнером. Телеверсию концерта зрители смогут увидеть 21 сентября в 22:30 на СТВ.