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Белорусскому фонду мира – 55: о его вкладе в миротворческую деятельность страны говорили 13 мая

13 мая 2016 13:43
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Новости Беларуси. Белорусскому фонду мира – 55. Об основных страницах истории Фонда и его вкладе в миротворческую деятельность страны говорили 13 мая в Минске. Среди гостей — государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса, религиозных  конфессий и регионов.

Сегодня фонд мира объединяет около 12 000 активистов, которые работают практически во всех  городах нашей страны. Развивается и международное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира»:
Белорусы как никто пострадали в годы Второй мировой войны. И не случайно в Беларуси так ценят мир. Беларусь является островком стабильности в Европе. И сегодня большая миротворческая деятельность должна быть именно у общественных организаций.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы являемся свидетелями самых разных масштабных проектов, приуроченных ко Дню Победы, приуроченных к государственным праздникам и мероприятиям, направленным на сохранение и приумножение таких понятий, как мир, справедливость, социальная справедливость.  

# общество # Праздничные даты # Игорь Бузовский # Максим Мисько

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