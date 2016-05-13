Белорусскому фонду мира – 55: о его вкладе в миротворческую деятельность страны говорили 13 мая

Новости Беларуси. Белорусскому фонду мира – 55. Об основных страницах истории Фонда и его вкладе в миротворческую деятельность страны говорили 13 мая в Минске. Среди гостей — государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса, религиозных конфессий и регионов.

Сегодня фонд мира объединяет около 12 000 активистов, которые работают практически во всех городах нашей страны. Развивается и международное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира»:

Белорусы как никто пострадали в годы Второй мировой войны. И не случайно в Беларуси так ценят мир. Беларусь является островком стабильности в Европе. И сегодня большая миротворческая деятельность должна быть именно у общественных организаций.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы являемся свидетелями самых разных масштабных проектов, приуроченных ко Дню Победы, приуроченных к государственным праздникам и мероприятиям, направленным на сохранение и приумножение таких понятий, как мир, справедливость, социальная справедливость.