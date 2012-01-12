Белорусско-индийский учебный центр — главное достижение Парка высоких технологий за последние несколько лет

Новости Беларуси. Белорусско-индийский учебный центр в области ай-ти разработок открылся 12 января в Минске. Проект, разработанный несколько лет назад при участии Беларуси и Индии, позволит молодым программистам уже в ближайшее время получить самое современное образование.

Разрабатывать высокие технологии при низких затратах здесь научились сначала сами. Затем пригласили инвесторов — чтобы работать уже на равных. Последние пришли не только с деньгами, но и с конкретным проектом.

Индийцы сегодня безусловные лидеры в области оффшорного программирования. Почти половина компаний в мире, предлагающих ай-ти услуги за пределами своей страны — это их бизнес. Принцип «обучения на расстоянии, когда одни учат там, а вторые учатся здесь и при этом добиваются результата» - используется теперь и в Беларуси.

Идея учебного центра заключается в его мобильности. Обмениваться опытом можно ведь и на расстоянии. Даже когда оно больше, чем полконтинента. Тем более в сфере интерактивных технологий.

Главное здесь - цепная реакция. Обучение начинается еще в Индии — туда отправляют лучших специалистов, таких как, например, Павел — а затем через отечественные вузы распространяется в Беларуси.

Вместе с формой меняется и само содержание обучения. Главный тренд сегодня — мобильные технологии. Телефонное программирование приносит Индии до нескольких миллиардов долларов в год. Ответ на вопрос «как?» теперь доступен и белорусам.

Сачин Пилот, министр телекоммуникаций и информационных технологий Республики Индия:

Наш проект позволит начинающим специалистам из Беларуси проходить стажировку в Индии.

Планы на ближайшие два года — это подготовка минимум тысячи студентов. Это позволит не только реализовать главную задумку центра — международный обмен опытом, но и сделать Беларусь одним из лидеров ай-ти разработок в своем регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.