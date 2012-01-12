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Белорусско-индийский учебный центр в области IT-разработок открылся в Минске

12 января 2012 13:27
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Проект, разработанный несколько лет назад при участии обеих стран, позволит молодым программистам уже в ближайшее время получить самое современное образование.

Индия сегодня – один из лидеров в сфере высоких технологий. Многие преподаватели центра уже прошли стажировку в ведущих компаниях этой страны,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обучения будет вестись посредством семинаров и тренингов, в том числе и региональных филиалах Парка высоких технологий.

По мнению специалистов, это даст возможность Беларуси стать лидером IT-технологий в своем регионе.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
Здесь уже действительно готовятся специалисты. Они готовятся нашими преподавателями.
Это, конечно, не только информация, не только образование в сфере информационных технологий, но это, прежде всего, взаимное обучение, это обучение редким технологиям, которых, допустим, нет у нас на сегодняшний момент.

Сачин Пилот, министр телекоммуникаций и информационных технологий Республики Индия:
Посредством этого Центра многие молодые люди из Беларуси смогут пройти обучение и подготовку в Индии. Сегодня наша страна обладает большим рынком высоких технологий. Количество услуг постоянно растет, а, значит, и увеличивается количество рабочих мест.

# общество

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