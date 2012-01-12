Белорусско-индийский учебный центр в области IT-разработок открылся в Минске

Проект, разработанный несколько лет назад при участии обеих стран, позволит молодым программистам уже в ближайшее время получить самое современное образование.



Индия сегодня – один из лидеров в сфере высоких технологий. Многие преподаватели центра уже прошли стажировку в ведущих компаниях этой страны,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обучения будет вестись посредством семинаров и тренингов, в том числе и региональных филиалах Парка высоких технологий.



По мнению специалистов, это даст возможность Беларуси стать лидером IT-технологий в своем регионе.



Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Здесь уже действительно готовятся специалисты. Они готовятся нашими преподавателями.

Это, конечно, не только информация, не только образование в сфере информационных технологий, но это, прежде всего, взаимное обучение, это обучение редким технологиям, которых, допустим, нет у нас на сегодняшний момент.



Сачин Пилот, министр телекоммуникаций и информационных технологий Республики Индия:

Посредством этого Центра многие молодые люди из Беларуси смогут пройти обучение и подготовку в Индии. Сегодня наша страна обладает большим рынком высоких технологий. Количество услуг постоянно растет, а, значит, и увеличивается количество рабочих мест.