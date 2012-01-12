Президент Беларуси потребовал отрегулировать посредническую деятельность

Об этом шла речь на совещании у главы государства. Александр Лукашенко отметил, что проблема наболевшая и требует системности и последовательности. Неоднократно Президент поручал Комитету госконтроля и правоохранительным органам пресекать всякое посредничество.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Государство и экономика несут потери из-за того, что образовался целый паразитический слой жирующих на спекуляциях. Эта тема возникла прежде всего потому, что выявляются случаи когда и белорусский товар белорусские потребители закупают через посредников. Зачем? Неужели напрямую в Беларуси предприятию невозможно купить товар у другого предприятия без посредников? Можно.

Эта проблема стала криминальной. Прежде всего потому, что посредники – это в основном родственники, дети, приближенные, друзья отдельных руководителей, которые закупают подобный товар, будь то белорусский или импортный. И таких случаев у нас уйма.

Комитетом внесен проект указа, которым устанавливается запрет на использование так называемых посреднических схем при закупках товаров, работ, услуг за счет собственных средств государственных организаций, а также акционерных обществ с долей государства более 50%. Такие закупки должны осуществляться только у производителей товаров, либо у их официальных представителей.

Принятие данного документа не должно, конечно же, парализовать экономику. Но документ должен быть достаточным и всеобъемлющим.



В действующем законодательстве уже прописаны нормы, по которым идет расходование бюджетных денег. Но они не распространялись на собственные финансы предприятий. Их трата – на усмотрение руководителя. Комитет госконтроля предлагает расходовать эти средства так же, по максимуму избегая посредников в работе.



Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Для крупных предприятий республики установление предлагаемого в проекте указа порядка осуществления закупок не будет шоком, поскольку такая практика во многих случаях уже есть. Так, на РУП «МТЗ», ЗАО «Атлант», концерне «Беллегпром» действуют локальные акты, определяющие требования к осуществлению закупок за счет собственных средств. При этом, республиканское унитарное предприятие «Минский тракторный завод» такие закупки осуществляет с применением процедур оформления конкурентного листа и закупки из одного источника.



С окончательным решением по этому вопросу должны определиться до конца февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.