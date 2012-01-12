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  • Впервые на постсоветском пространстве право обратиться в международный судебный орган получили не только государства, но и субъект хозяйствования

Впервые на постсоветском пространстве право обратиться в международный судебный орган получили не только государства, но и субъект хозяйствования

12 января 2012 13:21
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Суд Евразийского экономического сообщества уже работает в Минске.

В его составе 10 судей: по два от каждого государства. Суд будет рассматривать спорные вопросы, связанные с деятельностью этого интеграционного объединения, Таможенного союза и Единого экономического пространства. И его решения обязательны для исполнения всех сторон спора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:
Это касается не только субъектов хозяйствования стран Таможенного союза либо ЕврАзЭС. Это касается также субъектов хозяйствования других государств, если их интересы на территории Таможенного союза каким-то образом, по их мнению, затронуты решением либо действием или бездействием Евразийской экономической комиссией или комиссией Таможенного союза, то эти субъекты хозяйствования вправе обжаловать решение суду ЕврАзЭС.

# общество # Судебная система Беларуси

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