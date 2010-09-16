Белорусским заключенным можно передавать в камеру чипсы

Перечень того, что можно передавать за решетку, ограничен. Продукты не должны быть скоропортящимися – это главное условие. А далее по списку: хлеб и хлебобулочные изделия, сладости, колбасы (кроме вареных), сало, растительное масло, сыр, сушеная и вяленая рыба, фрукты, орехи, свежие овощи, чай и кофе. В перечне прописаны супы и макароны быстрого приготовления и даже чипсы.

С одеждой тоже свои нюансы. Спортивный костюм можно передать только один. Брюки, свитера должны быть в единственном экземпляре, не более 2 комплектов нательного белья – в карточке на каждого заключенного ведется запись того, что у него есть при себе. Если у человека найдут вещь, которая нигде не записана, то есть вероятность того, что он позаимствовал или украл ее у сокамерника.

Женщинам разрешено передавать косметику – тушь, помаду, пудру. Любительницам красивых причесок разрешены бигуди и даже заколки, но только не металлические.

Фотографии можно передать две, а вот настольных игр не может быть много — всего один на камеру комплект шашек, шахмат или домино, пишет газета «Рэспубліка».