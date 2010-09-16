Наиболее дорогим городом мира признан Осло

Один из крупнейших европейских банков назвал самые дорогие города мира. Банк сравнил стоимость проживания по разным критериям в 73 мегаполисах. В итоге, наиболее дорогим городом признан Осло, четвертый год подряд лидирующий в рейтинге. Далее следуют Цюрих, Женева, Токио, Копенгаген и Нью-Йорк.Самыми большими зарплатами могут похвастаться жители Швейцарии, Дании и США. На первом месте – Копенгаген. Самые высокие зарплаты до вычета налогов – в Цюрихе и Женеве. Дешевле всего европейская потребительская корзина обходится в Дели, Маниле и Мумбаи.