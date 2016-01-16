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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка войск

16 января 2016 17:05
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка войск. Инспектируют готовность и способность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению. Ряд подразделений инженерных войск совершают марши для отработки в дальнейшем учебно-боевых задач в Гродненской области, где им предстоит организовать подготовку и оборудование мостовой переправы в условиях ледостава. С личным составом, призванным из запаса, проводятся занятия по предметам боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
В настоящий момент идет поставка мобилизационных ресурсов военкоматами Минска и Минской области, а также Гомельской области. Данный процесс будет наращиваться. Комплексность этой проверки заключается в том, что те подразделения, соединения, вновь формируемые формирования уже к этому времени уже проведут боевое слаживание и будут выполнять совместно с частями постоянной готовности свои мероприятия по обеспечению их жизнедеятельности. 

# Олег Белоконев # Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Военные учения # Сергей Суховило

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