Белорусский союз женщин подарил традиционные подарки школьникам

Новости Беларуси. Подарки к новому учебному году 2 сентября вручали представители Белорусского союза женщин. Ученики 12-й столичной гимназии получили школьные принадлежности: альбомы для рисования, тетради и книги. Такие визиты в учебные заведения для Белорусского союза женщин уже давно стали традицией. Только в этом году представительницы объединения планируют побывать по 5 адресам. И, конечно же, не с пустыми руками.

Екатерина Петруша, директор гимназии № 12 Минска:

Подарки всегда приятно получать, а в начале учебного года эти подарки как раз вовремя. Мы их адресуем детям начальной школы. В начальной школе у нас учатся дети микрорайона, которые окружают нашу 12-ю гимназию, на свободные места мы принимаем детей из других микрорайонов.

Надежда Ермакова, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:

Одно из основных направлений деятельности Белорусского союза женщин – это социальные вопросы. Это семьи, это дети. Помощь им материальная. Больше всего, что мы можем, учитывая, что в финансовом плане мы ограничены, то это помощь – оказать поддержку. Даже не в материальном плане она важна, а важна в том, чтобы поддержать семью, сказать доброе слово.

В 12-й гимназии обучается более тысячи ребят. Уже с первых классов школьники осваивают английский и китайский языки, занимаются музыкой и хореографией. А в старших классах обучаются по химико-биологическим и физико-математическим направлениям. После чего многие из выпускников поступают в медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.