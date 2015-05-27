Белорусский рекордсмен Кирилл Шимко протащил башенный кран весом 118 т на 1 м 43 см 5 мм

Новости Беларуси. Кирилл Шимко сдвинул и протащил башенный кран весом 118 тонн на 1 метр 43 сантиметра и 5 миллиметров. Белорусский силач 27 мая попытался установить новый мировой рекорд. Удалось ему это или нет, позже скажут специалисты, которые зафиксировали результат.

Подобный трюк Кирилл Шимко исполнил впервые. Нельзя сказать, что дался он ему легко. Силач несколько раз брал тайм-аут, чтобы перевести дух.

И вот, многотонная машина все же сдалась под напором белорусского богатыря.

Кирилл Шимко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Этого достаточно для того, чтобы занесли рекорд в Книгу рекордов Гиннесса. Есть люди, которые делают нечто подобное, но это не самоцель, чтобы просто двигать. Так или иначе это хороший позитивный пример для того, чтобы молодежь хотела заниматься спортом.

Впрочем, это далеко не единственное достижение в копилке Кирилла Шимко. Достойное место в мировом списке лучших из лучших уже заняли рекорды белорусского богатыря по ручной транспортировке поездов, танков и самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.