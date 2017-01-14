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Белорусский космонавт Олег Новицкий поздравил всех землян со старым Новым годом

14 января 2017 10:18
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Новости Беларуси. Поздравление со старым Новым годом белорусы получили из Космоса. Наш Олег Новицкий пожелал всем землянам хорошо отметить праздник.

На МКС завершился выход в открытый Космос, поэтому настроение у космической команды скорее рабочее, – сообщил наш земляк в социальных сетях. С борта международной космической станции запустили нано-спутники, так что отдыхать космонавтам не приходится. Но отпраздновать старый Новый год и передать поздравления они все же успели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусские космонавты

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