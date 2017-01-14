Белорусский космонавт Олег Новицкий поздравил всех землян со старым Новым годом

Новости Беларуси. Поздравление со старым Новым годом белорусы получили из Космоса. Наш Олег Новицкий пожелал всем землянам хорошо отметить праздник.

На МКС завершился выход в открытый Космос, поэтому настроение у космической команды скорее рабочее, – сообщил наш земляк в социальных сетях. С борта международной космической станции запустили нано-спутники, так что отдыхать космонавтам не приходится. Но отпраздновать старый Новый год и передать поздравления они все же успели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.