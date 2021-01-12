Белорусский композитор о Владимире Мулявине: «Даже в начале пути все понимали, что это явление уникальное»

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет легендарному «Песняру» Владимиру Мулявину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К монументу в честь музыканта его родные, друзья и коллеги возложили цветы.
Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет легендарному «Песняру» Владимиру Мулявину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К монументу в честь музыканта его родные, друзья и коллеги возложили цветы.
Вряд ли этот человек нуждается в представлении в Беларуси, да и на просторах бывшего СССР – в неувядающих хитах его голос до сих пор жив. Создатель одного из самых известных белорусских эстрадных коллективов «Песняры». Вдохновитель фолк-рока на советской сцене. Гитарист, вокалист, художественный руководитель, директор, аранжировщик. ВИА побывал с гастролями во многих странах. Пик популярности группы пришелся на 70-е годы.
Алексей Ереньков, композитор:
В случае с Владимиром Георгиевичем Мулявиным время побежало так быстро, что еще при жизни (и даже в начале пути) все понимали, что это явление уникальное. Хочу отметить также, что многие музыканты потом, после «Песняров», с удовольствием записывали свои композиции на белорусском языке, что было в то время, скажем, не очень популярно и было ново. И все вдруг открыли для себя красивый белорусский язык, напевный, мелодичный, открыли поэзию Богдановича, Купалы, Коласа. Естественно, что это сыграло на пользу вообще нашей белорусской культуре национальной.
Сегодня легендарные хиты зазвучат со сцены Белгосфилармонии. Там состоится концерт «Я несу вам дар», посвященный юбилею народного артиста СССР и БССР.