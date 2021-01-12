Белорусский композитор о Владимире Мулявине: «Даже в начале пути все понимали, что это явление уникальное»

Вряд ли этот человек нуждается в представлении в Беларуси, да и на просторах бывшего СССР – в неувядающих хитах его голос до сих пор жив. Создатель одного из самых известных белорусских эстрадных коллективов «Песняры». Вдохновитель фолк-рока на советской сцене. Гитарист, вокалист, художественный руководитель, директор, аранжировщик. ВИА побывал с гастролями во многих странах. Пик популярности группы пришелся на 70-е годы.

Алексей Ереньков, композитор:

В случае с Владимиром Георгиевичем Мулявиным время побежало так быстро, что еще при жизни (и даже в начале пути) все понимали, что это явление уникальное. Хочу отметить также, что многие музыканты потом, после «Песняров», с удовольствием записывали свои композиции на белорусском языке, что было в то время, скажем, не очень популярно и было ново. И все вдруг открыли для себя красивый белорусский язык, напевный, мелодичный, открыли поэзию Богдановича, Купалы, Коласа. Естественно, что это сыграло на пользу вообще нашей белорусской культуре национальной.