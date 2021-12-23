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​УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам

23 декабря 2021 11:49
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Польша должна обеспечить доступ на границу с Беларусью для помощи беженцам. Об этом заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам-1

Катерина Китиди, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев:
Сейчас, когда территория вдоль границы с Беларусью оцеплена, доступ к ней существенно ограничен. Поэтому туда не попадают не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. Хотя мы не можем войти в зону чрезвычайного положения, мы проводим мониторинговые визиты прямо за пределами этой зоны. Мы долгое время отстаивали и продолжаем отстаивать права лиц, ищущих убежища, а также беженцев в Польше и Беларуси.  

По ее словам, ООН с самого начала выступала за предоставление доступа для всех гуманитарных организаций к беженцам на польско-белорусской границе. Заявление прозвучало на фоне, когда попросивший политическое убежище в Беларуси польский военнослужащий открыл новые подробности происходящего: убитые беженцы и волонтеры, пьяные польские солдаты, исполняющие преступные приказы.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Катерина Китиди # Фотофакт

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